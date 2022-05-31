منتخب السلة يتأهل للمرحلة الثانية من تصفيات آسيا

علي معالي (دبي)

تأهل منتخبنا الوطني لكرة السلة للرجال إلى المرحلة الثانية من تصفيات آسيا، بعد انسحاب منتخب سيريلانكا قبل انطلاق تصفيات آسيا في العاصمة القطرية الدوحة المقرر لها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بمشاركة منتخبات الإمارات وسلطنة عمان وقطر، وكان مقرراً في حال مشاركة سيريلانكا أن تتأهل 3 منتخبات من الـ 4 المشاركين في التصفيات للمرحلة التالية، ومع اقتصار التصفيات على 3 فقط فقد تأهلوا للدور الثاني. وعلى الرغم من تأهل المنتخبات الـ 3 لكن المباريات ستجرى في موعدها بالدوحة، حيث سيكون هدف منتخبنا هو تجميع أكبر عدد من النقاط قبل الانضمام إلى مجموعة أخرى من المنتخبات وهي الكويت وفلسطين والعراق، ليصبح عدد المنتخبات 6، على أن تجرى بينهم تصفيات مؤهلة أخرى للنهائيات في شهر فبراير المقبل، ويصعد من هؤلاء الـ 6 المنتخبات 4 فقط إلى نهائيات آسيا. ويتوجه اليوم منتخبنا إلى العاصمة القطرية بـ 12 لاعباً هدفهم الأساسي الاستمرار في تحقيق الانتصارات التي انطلقت مؤخراً في الكويت بعد التتويج بلقب دورة الألعاب الخليجية الثالثة.