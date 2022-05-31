الأربعاء 1 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
منتخب السلة يتأهل للمرحلة الثانية من تصفيات آسيا
منتخب السلة يتأهل للمرحلة الثانية من تصفيات آسيا
1 يونيو 2022 01:00

علي معالي (دبي)

تأهل منتخبنا الوطني لكرة السلة للرجال إلى المرحلة الثانية من تصفيات آسيا، بعد انسحاب منتخب سيريلانكا قبل انطلاق تصفيات آسيا في العاصمة القطرية الدوحة المقرر لها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بمشاركة منتخبات الإمارات وسلطنة عمان وقطر، وكان مقرراً في حال مشاركة سيريلانكا أن تتأهل 3 منتخبات من الـ 4 المشاركين في التصفيات للمرحلة التالية، ومع اقتصار التصفيات على 3 فقط فقد تأهلوا للدور الثاني.  وعلى الرغم من تأهل المنتخبات الـ 3 لكن المباريات ستجرى في موعدها بالدوحة، حيث سيكون هدف منتخبنا هو تجميع أكبر عدد من النقاط قبل الانضمام إلى مجموعة أخرى من المنتخبات وهي الكويت وفلسطين والعراق، ليصبح عدد المنتخبات 6، على أن تجرى بينهم تصفيات مؤهلة أخرى للنهائيات في شهر فبراير المقبل، ويصعد من هؤلاء الـ 6 المنتخبات 4 فقط إلى نهائيات آسيا. ويتوجه اليوم منتخبنا إلى العاصمة القطرية بـ 12 لاعباً هدفهم الأساسي الاستمرار في تحقيق الانتصارات التي انطلقت مؤخراً في الكويت بعد التتويج بلقب دورة الألعاب الخليجية الثالثة.

منتخب السلة
تصفيات آسيا
كرة السلة
آخر الأخبار
رئيس الدولة في صورة تذكارية مع فريق عمل «أدنوك» بحضور سلطان الجابر (تصوير: محمد الحمادي وحمد الكعبي ورايان كارتر)
الإمارات
رئيس الدولة: حريصون على بناء الكوادر الوطنية المتميزة
اليوم 01:51
رئيس الدولة في صورة تذكارية مع وفد مكتب شؤون أسر الشهداء وواحة الكرامة بحضور خليفة بن طحنون (تصوير: حمد الكعبي ومحمد الحمادي ورايان كارتر)
الإمارات
رئيس الدولة: متابعة ورعاية أسر الشهداء وأبنائهم على قمة أولوياتنا
اليوم 01:51
حمدان بن محمد يتوسط الخريجين خلال الحفل الذي أُقيم في قصر الإمارات بأبوظبي أمس بحضور محمد البواردي وحمد الرميثي وعقاب العلي وطارق الزعابي وكبار الضباط (الصور من وام)
الإمارات
حمدان بن محمد: دور وطني رفيع لقواتنا المسلحة
اليوم 01:51
من جلسات المجلس (من المصدر)
الإمارات
«الوطني» يناقش مشروع قانون الوكالات التجارية الثلاثاء المقبل
اليوم 01:51
الإمارات تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التبغ
الإمارات
الإمارات تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التبغ
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©