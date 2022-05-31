«أبوظبي لإدارة رياضة السيارات» تمدد شراكتها مع منظمة السيارات والدراجات النارية



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، اليوم، تمديد الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع منظمة السيارات والدراجات النارية، ويدعم تجديد الشراكة بين الطرفين اعتماد واتباع أعلى معايير التنظيم والتميز، وخاصة خلال استضافة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي.

وأكد الشريكان، من خلال هذه الاتفاقية، التزامهما بمسيرة تطوير رياضة السيارات، من خلال التركيز على تطوير الكوادر البشرية العاملة وراء كواليس البطولات، بما في ذلك تطوير كوادر التحكيم، ومراقبة السباق وفرق المارشال في أبوظبي، بما يسهم في زيادة مستويات مشاركة كوادر الإمارات في رياضة سباق السيارات في السنوات القادمة. وتعمل كل من منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ضمن إطار الشراكة، على طرح خطط تدريب وتطوع تستهدف الراغبين بالمشاركة في تنظيم ودعم كبرى فعاليات رياضة سباقات السيارات المقامة في حلبة مرسى ياس، واكتساب الخبرات في مجالات التحكيم الفني والمارشال.

وأعرب سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات عن فخره بتجديد الشراكة مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، والقائمة منذ عام 2009، حيث توفر المنظمة الدعم بما يضمن اتباع أفضل المعايير عند استضافتنا لسباقات كبرى بطولات رياضة السيارات العالمية، كما يسهم في تعزيز مكانة شركة أبوظبي لإدارة الرياضة السيارات الرائدة على الروزنامة العالمية لفعاليات الرياضة.

وقال: تعد منظمة الإمارات لإدارة رياضة السيارات شريكاً رئيسياً في جهودنا الرامية لاستضافة أفضل بطولات سباقات السيارات العالمية في حلبة مرسى ياس، كما تدعم المنظمة جهود شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات في استضافة وتنظيم سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي، بالإضافة إلى العديد من بطولات رياضة السيارات المعتمدة في حلبة مرسى ياس.

من جانبه، قال ماهر بدري، المدير التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: يمثل تمديد شراكتنا مع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات خطوة مهمة في مسيرتنا، فيما نواصل تقديم الدعم لفعاليات رياضة السيارات المحلية والدولية المقامة في حلبة مرسى ياس.

وأضاف: تستمر حلبة مرسى ياس باستضافة العديد من بطولات رياضة السيارات المحلية والإقليمية والدولية بانتظام؛ ولذلك ندرك أهمية مسؤوليتنا ومهامنا في ضمان اتباع جميع اللوائح الرياضية الدولية بأدق تفاصيلها، بما يضمن أعلى مستويات الاحترافية في جميع الفعاليات الرياضية المقامة ضمن دور المنظمة كهيئة وطنية لرياضة السيارات والدراجات النارية في الدولة.