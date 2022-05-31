فوز حبيب وبلال وأيوب في بطولة العالم للمواي تاي



أبوظبي (الاتحاد)

دخلت بطولة العالم للمواي تاي لعام 2022 التي تستضيفها أبوظبي مرحلة الحسم والاقتراب من منصة التتويج، كما كشفت البطولة عن مواهب وخامات رائعة استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الرياضية السعودية بنسختها الأولى التي تقام خلال الفترة من 10 إلى20 مارس المقبل.

وشهدت منافسات اليوم الخامس فوز لاعب منتخبنا إبراهيم بلال على بطل كازاخستان فاديم كابانكلوف في وزن تحت 63.5، بعد مباراة قوية اظهر خلالها بلال مهارات عالية في الهجوم والدفاع والسيطرة على الخصم، وفي المباراة الثانية ضمن لاعبنا منتخبنا أيوب المكي التأهل بتجاوزه الإيطالي مانويل في وزن تحت 60 كجم لفئة الشباب تحت 23 سنة، واستطاع لاعب منتخبنا الدولي الياس حبيب علي تحقيق فوز مهم على حساب بطل تركيا في وزن تحت 81 كجم أنيس يونس ليبلغ منصة التتويج التي يبدأ التنافس عليها، اعتبارا من جولة الغد للاعبين الذين بلغوا تلك المرحلة التي شارفت نهايات البطولة.

من ناحية أخرى، يعقد الاتحاد الآسيوي للمواي تاي اجتماعا مهما له في السابعة مساء الغد بمركز المعارض الوطني برئاسة التايلاندي الدكتور ساكشي تبسوان رئيس الاتحاد وحضور عبدالله سعيد النيادي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي رئيس اتحاد المواي تاي.

تبدأ الاجتماعات بكلمه الأمين العام، ثم كلمه ترحيب من قبل رئيس الاتحاد الآسيوي، ثم كلمة ترحيب للمديرة العامة للاتحاد الدولي للإدارة، كاريسا تينان، ثم كلمه اتحاد المواي تاي مستضيف الحدث، ثم الاطلاع على التقارير الفنية والإدارية للفترة المنتهية، واستعراض الاستعدادات لدورة الألعاب الآسيوية الداخلية 2023، وتقرير الألعاب القتال العالمية لعام 2023، ثم تقرير من قبل نائب رئيس GAISF ستيفان فوكس، وبعدها تبدأ مرحلة الترشيحات لعضوية الاتحاد القاري في دورته الجديدة، ثم انتخاب الرئيس ونائبه، ثم انتخاب الأمين العام للاتحاد، ثم انتخاب أعضاء الاتحاد.

إلى ذلك، شكر طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد المواي تاي والأمين العام للاتحاد العربي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي مدير بطولة العالم للمواي تاي 2022، كافة اللاعبين والمدربين للتجهيزات الجبارة التي حظيت بها بطولة العالم للمواي تاي، وأكد أن البطولة جمعت العديد من المنتخبات واللاعبين العرب.

وأشار إلى أن توجيهات عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للمواي تاي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة بتطوير المواي تاي في الوطن العربي إلى مراحل متقدمة، وتمنى أن يزيد عدد المنتخبات العربية المشاركة في البطولات القادمة، والتوفيق للاعبين والمدربين العرب في هذه البطولة.

وقال: المواي تاي انتشرت في دولة الإمارات بشكل كان مكان إشادة الجميع مؤكدا أن هناك إقبال كبير من الشباب تحت 16 سنة بالتواجد في هذه البطولة والتشجيع المستمر لمنتخب الإمارات وكسب الخبرات، ولفت إلى أن أعمار اللاعبين الإماراتيين المتقاربة جعلتهم يتشاركون في التدريبات في بعض الأحيان وذلك لتطلعهم لأن يكونوا في المستقبل القريب ضمن كلية منتخب الناشئين تحت 17 سنة.

وقال المهيري: إن هدف الاتحاد منذ التأسيس عام 2017 قيادة اللعبة إلى أعلى المراحل في القارة وعلى مستوى العالم، مشيرا إلى أن الاتحاد يكثف جهوده على المستوى الإداري والفني لكي يتحقق الهدف وهو تحقيق النتائج الجيدة على مستوى المنتخبات، واختتم متمنيا التوفيق لجميع لاعبي الإمارات في هذه البطولة وحصد الميداليات الذهبية.

من ناحية أخرى، تعتبر بطولة العالم للمواي تاي الحالية فرصة مثالية لمنتخبنا للمشاركة في دورة الألعاب العالمية للمواي تاي التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية يوليو المقبل، حيث تأهل 4 لاعبين لخوض التحدي وهم إلياس حبيب علي، ونورالدين سمير وأمين المعتصم، ومحمد سعيد مرضى.

وتعتبر المشاركة العالمية إنجازا لاتحاد اللعبة الذي أشهر في مايو 2017، وشهدت فترة تأسيسه القصيرة استضافة كبرى البطولات بداية بالبطولة العربية ثم الآسيوية وبطولة العالم الحالية وغيرها من البطولات الدولية خلال فترة الجائحة التي تعامل معها الاتحاد بالتعاون مع عده جهات باحترافية عالية، كما شهدت فترة الميلاد القصيرة رئاسة الاتحاد العربي ومقر الاتحاد واعتلاء ارفع المناصب الإقليمية والدولية لرياضة المواي تاي.