«التراخيص الابتدائية» تعتمد 8 أندية من «الدرجة الأولى»

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة التراخيص الابتدائية لأندية الدرجة الأولى اجتماعها بمقر اتحاد الكرة بدبي، برئاسة عمر الحاي المهيري رئيس اللجنة، وبمشاركة خالد علي اليحيائي نائب الرئيس، وبركان خليفة الخليفة، ويوسف عزير، ومحمد عبد الرحمن ، أعضاء اللجنة، وأيمن هارون مدير إدارة المسابقات، وعيلان المهيري مدير الإدارة المالية، وعدنان الزعابي رئيس قسم تطوير وتراخيص الأندية، وعبدالله مبارك ممثل رابطة المحترفين.

وناقشت اللجنة طلبات الترخيص المحلي المقدمة من أندية دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي الجديد 2022 - 2023، حيث قررت منح الترخيص لأندية حتا، الفجيرة، دبا، دبا الحصن، البطائح، مصفوت، الذيد والحمرية بعد استيفائها لجميع معايير تراخيص الأندية المطلوبة وهي (الرياضية - البنية التحية - الموظفين والإدارة - القانونية - المالية).

ويأتي هذا القرار بعد إجراء عمليات التقييم على جميع مستندات الأندية التي تم تقديمها خلال فترة عملية التقييم والتي بدأت من شهر أكتوبر 2021 حتى شهر أبريل 2022، كما تم عمل عدة زيارات ميدانية خلال الفترة من 14 إلى 24 مارس الماضي للتأكد من استيفاء الأندية لمعايير البنية التحتية، وحرصت إدارة المسابقات في الاتحاد على تحديد أبرز التحديات التي واجهت أندية الدرجة الأولى خلال الموسم الرياضي 2021 - 2022، وذلك تنفيذاً للخطة التطويرية لأندية الدرجة الأولى من خلال تطبيق معايير تراخيص الأندية، وتحديد مبادرات وفرص لتطوير واستدامة الأندية والمسابقات والتي تعتبر إحدى الخطط المعتمدة ضمن ركائز إستراتيجية الاتحاد (رؤية 2038).

الجدير بالذكر أن اتحاد كرة القدم بدأ تطبيق نظام التراخيص على مستوى أندية الدرجة الأولى للمرة الأولى في الموسم الرياضي 2019 - 2020، بالتعاون والتنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية، ومن خلال استخدام نظام الـ CLAS الخاص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.