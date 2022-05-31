إعادة تشكيل إدارة نادي البطائح برئاسة حمد الكتبي

الشارقة (وام)

أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قراراً إدارياً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي البطائح برئاسة حمد سالم علي حمودة الكتبي، وعضوية كل من، أحمد سيف محمد بن نهيلة، وأحمد عبد الله علي مبارك، وحران مبارك سيف الكتبي، وحمودة ثاني علي امبليشة، وعبدالله سلطان بن سلومة، وعبيد سعيد عبيد الطنيجي، ومحمد عبد الله راشد حليس.

وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.