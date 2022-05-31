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الرياضي
«الشارقة الرياضي» يدعم رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج
«الشارقة الرياضي» يدعم رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج
31 مايو 2022 18:20

الشارقة (الاتحاد)

استقبل عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بمكتبه الروسي أركادي دفور كوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج ومساعده قسطنطين كيسيليف، وتم خلال اللقاء استعراض برنامج الرئيس للمرحلة المقبلة من عمل الاتحاد، حيث ينوي الترشح للدورة الانتخابية الجديدة (2022-2026) في الجمعية العمومية التي ستشهدها شيناي (الهند) على هامش الأولمبياد العالمي للعبة، الذي سيقام من 28 يوليو إلى 10 أغسطس المقبل، وأعرب رئيس المجلس عن إعجابه بالخطط والأنشطة التي يتضمنها برنامج رئيس الاتحاد.
رافق رئيس الاتحاد الدولي خلال الزيارة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وسامي سافريني نائب رئيس الاتحاد العربي، ورجائي نعمان السوسي المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.
وأشاد رئيس الاتحاد الدولي بجهود مجلس الشارقة الرياضي ودعمه للشطرنج محلياً ودولياً، من خلال تنظيم واستضافة البطولات الدولية والعالمية على كل المستويات، واستشهد بالتنظيم الرائع لبطولة «الشارقة ماسترز» التي اختتمت فعالياتها مؤخراً بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 61 أستاذاً دولياً، والتي أحرز لقبها بالمشاركة كل من: الأوزبكي نادر بيك عبد الستاروف والإماراتي سالم عبدالرحمن، وقال إنه يتطلع لتحقيق المزيد من التطور والرواج للشطرنج ويعتبر دولة الإمارات من أهم الدول الداعمة للعبة قارياً وعالمياً. 

مجلس الشارقة الرياضي
الاتحاد الدولي للشطرنج
الشارقة
عيسى هلال الحزامي
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