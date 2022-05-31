محاضرة تحكيمية للاعبي «الأولمبي» في طشقند

طشقند (الاتحاد)

عقد مسؤولو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم اجتماعاً مع بعثة منتخبنا الوطني الأولمبي، وبدأ الاجتماع بالترحبيب بجميع أفراد بعثة المنتخب، وتهنئتم بالتأهل والمشاركة في نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان 2022، وتمنيات التوفيق لكل المنتخبات المشاركة في هذا الحدث الآسيوي الكبير.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بالبطولة، ومراجعة أسماء وملابس منتخبنا الوطني، كما حرص مسؤولو الاتحاد الآسيوي على تقديم محاضرة تحكيمية ركزت على أهمية اللعب النظيف، وتقبل واحترام قرارات حكام المباريات خلال البطولة، وتطرقت كذلك لتقنية الفيديو الـ «VAR» والحالات الخاصة بها، إلى جانب آخر التعديلات التي أجريت على قانون كرة القدم.

من جهة أخرى، شارك لاعبو «الأبيض» الأولمبي في جلسة التصوير الرسمية، التي نفذتها إدارة الفعاليات في الاتحاد الآسيوي، وذلك بغرض توفير صور رسمية للاعبين بشكل موحد لاستخدامها في الشاشات وكافة المنصات الاعلامية الخاصة بالبطولة، قبيل وأثناء منافساتها.