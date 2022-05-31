ديل بوسكي يتغزل في بنزيمة وأنشيلوتي

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال المدرب الإسباني المخضرم فينسينتي ديل بوسكي المدير الفني السابق لريال مدريد ومنتخب «الروخا» الإسباني: إن النجم الفرنسي كريم بنزيمة، الذي سبق أن دربه في «سانتياجو برنابيو»، يعتبر واحداً من أفضل مهاجمي العالم، معترفاً بأن رأيه هذا ليس وليد اليوم، وإنما يحمله له منذ سنوات طويلة.

وأضاف ديل بوسكي قائلاً: بنزيمة من نوعية اللاعبين الذين لايتعبون ولايكلون، ويلعب كرة سهلة، وقد لايراه البعض مذهلاًـ ولكنه يلعب بذكاء نادر وغير عادي.

وكان ديل بوسكي يتحدث للصحفيين خلال مؤتمر للمدربين عقد بالعاصمة الإسبانية مدريد، وعندما سئل عن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد، قال إنه معجب به جداً ووصفه بأنه مدرب يعرف بالضبط ما ينبغي أن يفعله المدرب، وإنه خير من يمثل النادي الملكي، بل يكاد يكون المتحدث باسم النادي. وأشاد بأسلوبه في التدريب وإدارته للمباريات.

وعلق قائلاً: أكاد أجزم بأنه خُلق لتدريب الميرينجي، ويقوم بعمله على الوجه الأكمل، ويمثل المدرسة الإيطالية في التدريب خير تمثيل.

يذكر أن فينسنتي ديل بوسكي المولود في 23 ديسمبر1950 «71عاماً» هو المدرب الأسطوري للريال حيث قاده للفوز بدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» مرتين، و«الليجا» مرتين، وكأس الإنتركونتنينتال مرة والسوبرالأوربي مرة والسوبر الإسباني مرة.

وعلى مستوى المنتخب الإسباني، قاده إلى الفوز ببطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، وبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2012».