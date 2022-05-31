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كورتوا يغيب عن المنتخب البلجيكي
كورتوا يغيب عن المنتخب البلجيكي
31 مايو 2022 17:26

برلين (د ب أ) 

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، اليوم، أن تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، والذي توج بجائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي، سيغيب عن المنتخب البلجيكي في مبارياته المقبلة بدوري أمم أوروبا، بسبب الإصابة.
وذكر الاتحاد أن كورتوا غادر معسكر المنتخب ولن يستطيع المشاركة معه بسبب معاناته من «مشكلات صحية».
ولم يكشف الاتحاد عن المزيد من التفاصيل، لكن يتردد أن كورتوا يعاني من مشكلات في عظام العانة، ولن يجرى المخاطرة بشأنه، خاصة في ظل الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.
ولعب كورتوا دوراً بارزاً في فوز ريال مدريد على ليفربول الإنجليزي 1-0 في المباراة النهائية لدوري الأبطال بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث تصدى للعديد من الكرات الخطيرة وتوج بجائزة رجل المباراة.
ويلتقي المنتخب البلجيكي في مبارياته بدوري الأمم، نظيره الهولندي يوم الجمعة المقبل، كما يلتقي نظيره البولندي ذهاباً وإياباً يومي الثامن و14 من الشهر نفسه، ويواجه منتخب ويلز في يوم 11 من الشهر نفسه.

تيبو كورتوا
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
منتخب بلجيكا
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