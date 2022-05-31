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الرياضي
تغريم لامبارد بسبب التحكيم!
تغريم لامبارد بسبب التحكيم!
31 مايو 2022 17:25

لندن (رويترز)
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم فرانك لامبارد مدرب إيفرتون 30 ألف جنيه إسترليني (حوالي 38 ألف دولار) لانتقاده الحكم بعد الخسارة أمام ليفربول في قمة «مرسيسايد» بالدوري الممتاز الشهر الماضي.
ولم يحتسب الحكم ستيوارت أتويل ركلة جزاء بعد كرة مشتركة ضد أنطوني جوردون لاعب إيفرتون، وقال لامبارد بعد الخسارة 0-2 إن ركلة الجزاء كانت ستُحتسب لو كان هذا الخطأ لمصلحة أحد لاعبي ليفربول.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجه الاتحاد الإنجليزي اتهاماً إلى لامبارد بارتكاب سلوك غير لائق في مهاجمة نزاهة الحكام.
وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان إن اللاعب السابق البالغ من العمر 43 عاماً نفى الاتهام، لكنه تعرض للغرامة بسبب مخالفة قاعدة الاتحاد الإنجليزي، فيما يتعلق بالتعليقات الإعلامية المثبتة خلال جلسة استماع شخصية.
وتولى لامبارد منصبه في إيفرتون في يناير، مع تقدم الفريق بأربع نقاط على منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وضمن إيفرتون البقاء في دوري الأضواء في الجولة قبل الأخيرة من الموسم واحتل في النهاية المركز 16.

فرانك لامبارد
إيفرتون
ليفربول
الدوري الإنجليزي
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