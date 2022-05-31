«بناء الأجسام» و«دبي مصل كلاسيك» ينظمان بطولة كبرى

دبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية عن توقيعه لاتفاقية مع اللجنة المنظمة لبطولة دبي مصل كلاسيك لرعاية بطولة كبرى، تقام في الفترة من 1 إلى 3 يوليو المقبل في مركز دبي التجاري بجوائز مالية تبلغ 100 ألف درهم، بإشراف كامل من اتحاد اللعبة من من النواحي التحكيمية والتنظيمية والفنية، ورعاية شركة «هاي آيند نوتريشن».

وأكد الشيخ عبد الله الشرقي، أهمية التعاون المشترك مع جميع الجهات الرياضية المحلية والدولية التي من شانها دعم ممارسة الرياضات التي ينظمها ويشرف عليها اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وأن فريق العمل في الاتحاد حريص على تقديم أفضل الجهود التي من شانها إنجاح البطولة وإظهارها بشكل مميز، وبما يتناسب واستراتيجية الاتحاد بتطوير رياضاته والوصول بها للأفضل، وبما يساهم بنقلة نوعية مضافة للرياضة الإماراتية.