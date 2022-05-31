17 مباراة في مشوار تحضيرات «الأبيض الأولمبي» لـ «كأس آسيا»

معتصم عبدالله (دبي)

يتأهب منتخبنا الوطني الأولمبي لخوض غمار نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، والتي تنطلق في أوزبكستان غداً «الأربعاء»، بإقامة أربع مباريات في المجموعتين الأولى والثانية، ويتسلح «الأبيض الأولمبي» بخوضه 17 مباراة على التوالي في المنافسات الودية والرسمية في الطريق إلى النهائيات القارية.

ويدشن «الأبيض الأولمبي» مشوار المشاركة الرابعة لمنتخب الإمارات في نهائيات كأس آسيا تحت 23 بعد نسخ 2014، 2016، 2020، بلقاء نظيره الياباني الجمعة في طشقند ضمن الجولة الأولى في «المجموعة الرابعة»، والتي تضم أيضاً منتخبي السعودية وطاجيكستان.

وتفتتح نهائيات كأس آسيا تحت 23 اليوم، حيث تلتقي إيران مع قطر، وأوزبكستان «المستضيف» مع تركمانستان ضمن المجموعة الأولى، وتنطلق منافسات المجموعة الثالثة الخميس بمباراتي كوريا الجنوبية «حامل اللقب» مع ماليزيا، فيما تواجه تايلاند منتخب فيتنام.

وأكمل «الأبيض الأولمبي» جاهزيته للنهائيات القارية التي يفتقد فيها لمجموعة من عناصره الأساسية المنضمين للمنتخب الأول أمثال علي صالح، ماجد راشد، حارب عبدالله، سلطان عادل، من خلال سلسلة من التجارب الودية والمباريات الرسمية في بطولة غرب آسيا والتصفيات المؤهلة إلى النهائيات الحالية.

ووصل إجمالي التجارب الرسمية والودية لمنتخبنا تحت قيادة مدربه الحالي الإسباني دينيس دا سيلفا إلى 17 مباراة منذ مباراتي البحرين الوديتين 3-2 و2-1 في مايو من العام 2021، وصولاً إلى الفوز على فيتنام 3-0 في الودية الأخيرة على ملعب حميد الطاير بنادي النصر قبل السفر إلى أوزبكستان.

وحقق «الأبيض الأولمبي» خلال مشواره الفوز في 11 مباراة، مقابل الخسارة في 4، والتعادل في مباراتين مع لبنان 1-1 أوزبكستان 0-0 ودياً، وبدا التباين واضحاً في النتائج ما بين التجارب الرسمية والودية بعدما خسر منتخبنا 3 مباريات من أصل 6 في المواجهات الرسمية، أمام العراق 0-2 وفلسطين 0-1 في بطولة غرب آسيا، وأمام قرغيزستان 1-2 في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23.

وحافظ منتخبنا على نظافة شباكه في آخر 4 تجارب ودية بالفوز على الصين 1-0 و3-0، والتعادل مع أوزبكستان بدون أهداف في البطولة الودية الدولية بدبي، قبل فوزه على ضيفه فيتنام 3-0 في التجربة الأخيرة بدبي قبل السفر لأوزبكستان.

من جانبه، أكد سعيد سليمان مدافع «الأبيض الأولمبي» ولاعب فريق نادي عجمان الجاهزية الكاملة للمنتخب لخوض النهائيات، وقال في تصريحات لـ «الاتحاد»: «الاستعدادات للنهائيات مضت بالشكل المطلوبة ووصلنا إلى درجة عالية من الجاهزية، أكدت عليها نتيجة المباراة الودية الأخيرة أمام فيتنام بالفوز بثلاثية نظيفة».

وأضاف: «معظم لاعبي المنتخب الحالي لعبوا أساسين مع أنديتهم في خلال الموسم الحالي على مستوى الفريق الأول في دوري المحترفين والمسابقات الأخرى، الأمر الذي عزز من الجاهزية»، لافتاً إلى أن صعوبة المجموعة التي يلعب فيها المنتخب في النهائيات ترفع من «رغبة التحدي»، وختم: «لا توجد مباراة سهلة في النهائيات، ونملك الطموح والرغبة لتقديم الأفضل، وتخطي الدور الأول في المرحلة الأولى من المشاركة القارية».



مشوار إعداد «الأبيض الأولمبي»

المباريات الودية

الإمارات - البحرين 3-2

الإمارات - البحرين 2-1

الإمارات - البرازيل 2- 5

الإمارات - العراق 4-1

الإمارات - العراق 2-1

الإمارات - لبنان 2-0

الإمارات - لبنان 1-1

الإمارات - الصين 1-0 «الدورة الودية الدولية»

الإمارات - أوزبكستان 0-0 «الدورة الودية الدولية»

الإمارات - الصين 3- 0 الدورة الودية الدولية«

الإمارات - فيتنام 3- 0

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المباريات الرسمية

الإمارات - لبنان، 3-0 «غرب آسيا»

الإمارات - العراق 0- 2 «غرب آسيا»

الإمارات - فلسطين 0-1 «غرب آسيا»

الإمارات - قرغيزستان 1-2 «تصفيات كأس تحت 23»

الإمارات - الهند، 1- 0 «تصفيات كأس تحت 23»

الإمارات - عمان، 2- 0 «تصفيات كأس تحت 23»