«أبوظبي لرفع الأثقال» يعتمد خطة عمل تطوير اللعبة



مصطفى الديب (أبوظبي)

عقد مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال اجتماعه الأول مساء أمس بمقر مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة عبد الله عيسى الزعابي، وحضور أعضاء مجلس الإدارة خلف محمد العتيبة وخليفة أحمد الدرمكي، وعبد الله حيي الشامسي وعبير عبد الحميد أميري.

واعتمد الاجتماع مجموعة من القرارات المهمة أبرزها استراتيجية العمل في الفترة المقبلة ووضع آلية تطوير اللعبة داخل أبوظبي بشكل عام، سواء قبل العاصمة أو العين والظفرة.

كما تم وضع أهداف لتكون بمثابة خطة واضحة لاستقطاب المواهب في أبوظبي بشكل عام، من مختلف الأعمار والجنسيات، وتم التأكيد على أن النادي يهدف إلى استقطاب مختلف الأعمار والأجناس من أجل ممارسة وتطوير اللعبة، كما تم التأكيد على التنسيق التام مع اتحاد رفع الأثقال، فضلاً على التنسيق مع مجموعة من الأكاديميات العالمية في رياضة رفع الأثقال.

وناقش مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال الموازنة العامة للنادي، واعتمد تشكيل لجنة فنية للتعاقد مع مدرب صاحب خبرات عالية في اللعبة بهدف تطوير اللعبة.

من جهته، وجه عبد الله عيسى الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على دعم سموه الدائم للرياضة بمختلف ألعابها، مؤكداً أن ثقة المجلس في مجلس إدارة النادي الذي تم تشكيله تعد وساماً على صدر الجميع، مشيراً إلى أنه ومجلسه سوف يجتهدان لتقديم كل ما في وسعهم من أجل تطوير رياضة رفع الأثقال وتحقيق الأهداف التي تم تأسيس النادي من أجلها.

وشدد الزعابي على أن الاجتماع الأول للمجلس كان بناء للغاية، وتم خلاله وضع الخطوط العريضة لاستراتيجية عمل الفترة المقبلة، التي تهدف إلى بناء قاعدة قوية تساهم في انطلاق اللعبة نحو آفاق جديدة.

وأضاف: بكل تأكيد التركيز سيكون على المواهب من مختلف الأعمار والجنسيات وشعارنا هو الرياضة للجميع، والكل سيكون تحت مظلة النادي من أجل مستقبل أفضل لرفع الأثقال في كافة أنحاء أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.