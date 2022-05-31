ميسي يثق في فوز بنزيمة!

برلين (د ب أ)

قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنه لا يمكن «التشكيك» في جدارة كريم بنزيمة بالفوز بجائزة الكرة الذهبية، وذلك بعد أن عزز وضعه كمرشح قوي للجائزة بالفوز مع ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويعد الفرنسي الدولي بنزيمة أبرز المرشحين لخلافة ميسي في الاستحواذ على الجائزة الفردية الأهم للاعبي كرة القدم، بعد أن أدى دوراً كبيراً في تتويج ريال مدريد محلياً وأوروبياً خلال الموسم المنقضي.

وسجل بنزيمة 44 هدفاً خلال 46 مباراة لريال مدريد في كل المسابقات، وساعد الفريق الذي يدربه المدير الفني كارلو أنشيلوتي في التتويج بلقب دوري الأبطال بالفوز على ليفربول الإنجليزي 1-0 يوم السبت الماضي في المباراة النهائية التي أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويرى ميسي، الذي توج مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي في أول موسم له بعد الرحيل عن برشلونة الإسباني، أن بنزيمة اقترب بشكل كبير بالفعل من الكرة الذهبية، التي تمنح لأفضل لاعبي في العالم.

ولدى سؤاله عن فرص بنزيمة في الفوز بالجائزة وما إذا كان سيتوج بها خلفاً له، قال ميسي في مقابلة لقناة «تي. واي. سي سبورتس» الأرجنتينية: «أعتقد أنه لا شك في ذلك».

وأضاف ميسي: «من الواضح للغاية أن بنزيمة قدم عاماً رائعاً، واختتمه بلقب دوري الأبطال، وقد لعب دوراً أساسياً في كل المباريات اعتباراً من دور الستة عشر».

وتابع: «أعتقد أنه لا شك في ذلك هذا العام».

وتحدث ميسي عن تتويجه بالكرة الذهبية في 2021، عندما تفوق على روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ ليحافظ ميسي على الجائزة التي توج بها أيضاً في 2019، حيث ألغي حفل الجائزة في 2020 بسبب أزمة جائحة كورونا.

وكان ليفاندوفسكي مرشحاً لدى الكثيرين للفوز بالجائزة عام 2020 وقد واصل انطلاقته بعدها وحطم رقم الأسطورة جيرد مولر بتسجيل 40 هدفاً خلال موسم واحد في «البوندسليجا»، وذلك في العام التالي.

لكن ميسي جاء في المركز الأول وانتزع الكرة الذهبية، بعدما ساعد المنتخب الأرجنتيني في التتويج بلقب كوبا أميركا للمرة الأولى خلال 28 عاماً.

واعترف ميسي بأن ليفاندوفسكي كان جديراً بالجائزة في عام 2020، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه استحق انتزاع الجائزة في عام 2021.

وقال ميسي عن تصريحاته في حفل جائزة الكرة الذهبية 2021: «ما قلته في تلك اللحظة كان من قلبي، ويعبر حقاً عن ما شعرت به».

وأوضح: «قلت إنه كان يستحق الكرة الذهبية قبلها، لأن في العام السابق، كنت أراه الأفضل».

وأضاف: «لكن في العام الذي فزت فيه، لم يكن هو الأفضل، لقد قلت ذلك.