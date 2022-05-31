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اتحاد الكرة يدرس «مسودة اللوائح»
اتحاد الكرة يدرس «مسودة اللوائح»
31 مايو 2022 13:30

دبي (الاتحاد)
انطلقت في مقر اتحاد الكرة في دبي، فعاليات اليوم الأول من ورشة عمل مناقشة مسودة اللوائح التي تنظمها لجنة تنقيح اللوائح في اتحاد الكرة، وذلك بحضور يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس اللجنة، وعلي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة، وفيصل الحداد، والدكتور أحمد سليمان، عمار العليلي، أعضاء اللجنة، وهاني الرفاعي مستشاراً للجنة، وبمشاركة عدد من ممثلي أندية الدولة.
وافتتح فعاليات الورشة يوسف حسين السهلاوي، حيثُ رحب بجميع ممثلي الأندية، ونقل لهم تحيات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتمنياته بتحقيق ورشة العمل لأهدافها التي تسهم في الارتقاء باللوائح المنظمة لنشاط كرة القدم في دولة الإمارات تماشياً مع رؤية 2038.
وأكد السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة تنقيح اللوائح، أن ورشة العمل تُقام على مدار ثلاثة أيام، وذلك في إطار حرص الاتحاد على تحقيق مبدأ التشاور مع أندية الدولة في اللوائح، وإتاحة الفرصة لمشاركة ممثلي الأندية في تطوير اللوائح، خاصة وأن اللجنة اعتمدت أفضل الممارسات الدولية.
وأشاد السهلاوي بالمناقشات التي شهدها اليوم الأول للورشة، والذي تم خلاله مناقشة النظام الأساسي، مشيراً إلى أن تلك المناقشات تعبر عن مدى وعي وحرص أندية الدولة على الارتقاء باللوائح والقوانين الرياضية.

اتحاد الكرة
يوسف حسين السهلاوي
علي حمد البدواوي
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