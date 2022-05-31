«الرابطة» تناقش استعدادات الموسم الكروي الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

ناقش مجلس إدارة رابطة المحترفين مجريات موسم 2021-2022، وأشاد بكافة الجهود التي بذلت لإخراج الموسم الرياضي المنصرم بأبهى حلة، كما ناقش استعدادات الموسم المقبل 2022-2023، واطلع على التقارير الفنية والتجارية.

جاء ذلك في اجتماع المجلس الدوري، الذي عقد أمس «الثلاثاء»، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس الرابطة، وحضور كل من جمال حامد المري نائب الرئيس، محمد عبيد اليماحي، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي وجواهر عبدالعزيز السويدي أعضاء مجلس الإدارة، ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، ومصعب المرزوقي مدير قطاع الخدمات المساندة، ومديري الإدارات في رابطة المحترفين.

كما اطلع المجلس على تقارير الإنجاز وسير العمل في مختلف الإدارات والأقسام، والمشاريع القائمة والمستقبلية.