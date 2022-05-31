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فافر يرفض العودة إلى مونشنجلادباخ
فافر يرفض العودة إلى مونشنجلادباخ
31 مايو 2022 12:29

مونشنجلادباخ (د ب أ) 

رفض لوسيان فافر العودة لمنصب المدير الفني لفريق بروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم، رغم أنه كان المرشح المفضل لدى الإدارة، ليواصل النادي بذلك البحث عن مدرب جديد للفريق.
وقال رولاند فيركوس مدير الكرة في مونشنجلادباخ، خلال الاجتماع السنوي للنادي، إن فافر أبلغ الإدارة بأنه لا يرغب في العمل في ألمانيا مجدداً.
وكان فافر (64 عاماً) قد تولى تدريب مونشنجلادباخ في الفترة ما بين 2011 و2015 كما درب فريقي هيرتا برلين وبروسيا دورتموند، وقد رحل عن دورتموند في ديسمبر 2020.
وتصدر فافر قائمة المرشحين لتدريب مونشنجلادباخ خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن استغنى النادي عن خدمات أدي هوتر مع نهاية الموسم قبل أسبوعين.
وقال فيركوس إن مونشنجلادباخ أجرى محادثات مع عدة مرشحين خلال الأسبوعين الماضيين، ويسعى إلى حسم قضية المدير الفني بأسرع شكل ممكن، لكنه في الوقت نفسه يسعى إلى اتخاذ «القرار الأنسب».
وسجل مونشنجلادباخ خسائر بلغت 6ر14 مليون يورو (7ر15 مليون دولار) في السنة المالية 2021، وهو ما يقل عن خسائره في 2020، العام الأول لأزمة جائحة كورونا، حيث سجل حينذاك خسائر بلغت 7ر16 مليون يورو.
وتراجعت قيمة صافي أصول النادي من أكثر من 100 مليون يورو إلى 72 مليون يورو على مدار العامين.
ومع ذلك، تحدث ستيفن شيبرز المدير الإداري للشؤون المالية عن «نتائج محترمة»، نظراً لحجم النادي والموارد التي تحظى بها الأندية الأخرى.

لوسيان فافر
بروسيا دورتموند
بروسيا مونشنجلادباخ
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