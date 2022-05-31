الحلم السعودي يبدأ المشوار المونديالي من أليكانتي

الرياض (د ب أ)

غادرت بعثة المنتخب السعودي إلى مدينة أليكانتي الإسبانية، عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لتدشين المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم في قطر، التي تنطلق في نوفمبر المقبل.

وسيقيم الأخضر معسكراً إعدادياً في مدينة أليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 31 مايو وحتى 9 يونيو، وسيخوض المنتخب خلال المرحلة الأولى مباراتين وديتين، الأولى أمام كولومبيا في الخامس من يونيو، وستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في التاسع من الشهر نفسه، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم «فيفا قطر 2022»، وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.