الأربعاء 1 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
دي ماريا يتخلص من «الأنانية»!
دي ماريا يتخلص من «الأنانية»!
31 مايو 2022 12:27

 
بوينس أيرس (رويترز) 

قال الأرجنتيني أنخيل دي ماريا مهاجم باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق الليلة الماضية: إنه سيعتزل دولياً عقب نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، وقال دي ماريا للصحفيين قبل مباراة الأرجنتين وإيطاليا في استاد ويمبلي غداً الأربعاء: «عقب كأس العالم هذا العام سيحين الوقت للاعتزال دولياً، يوجد الكثير من اللاعبين الشباب يتحسنون شيئاً فشيئاً وسيثبتون جدارتهم بالأداء على هذا المستوى».

وخاض دي ماريا (34 عاماً) 121 مباراة مع الأرجنتين وسجل 24 هدفاً.
وأحرز هدف الفوز في يوليو العام الماضي ليقود الأرجنتين للفوز بهدف على البرازيل والتتويج بكأس كوبا أمريكا، وحصد أول لقب كبير لبلاده منذ 28 عاماً.
وسيرحل دي ماريا عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، لكنه لم يقرر بعد النادي الذي سيلعب له الموسم المقبل.
لكنه قال إن الاستمرار على المستوى الدولي: «سيكون أنانية بعض الشيء بعد سنوات عديدة وتحقيق ما أردت تحقيقه. بعد (قطر) سأتخذ خطوة بعيداً عن المنتخب الوطني». 

دي ماريا
منتخب الأرجنتين
باريس سان جيرمان
آخر الأخبار
رئيس الدولة في صورة تذكارية مع فريق عمل «أدنوك» بحضور سلطان الجابر (تصوير: محمد الحمادي وحمد الكعبي ورايان كارتر)
الإمارات
رئيس الدولة: حريصون على بناء الكوادر الوطنية المتميزة
اليوم 01:51
رئيس الدولة في صورة تذكارية مع وفد مكتب شؤون أسر الشهداء وواحة الكرامة بحضور خليفة بن طحنون (تصوير: حمد الكعبي ومحمد الحمادي ورايان كارتر)
الإمارات
رئيس الدولة: متابعة ورعاية أسر الشهداء وأبنائهم على قمة أولوياتنا
اليوم 01:51
حمدان بن محمد يتوسط الخريجين خلال الحفل الذي أُقيم في قصر الإمارات بأبوظبي أمس بحضور محمد البواردي وحمد الرميثي وعقاب العلي وطارق الزعابي وكبار الضباط (الصور من وام)
الإمارات
حمدان بن محمد: دور وطني رفيع لقواتنا المسلحة
اليوم 01:51
من جلسات المجلس (من المصدر)
الإمارات
«الوطني» يناقش مشروع قانون الوكالات التجارية الثلاثاء المقبل
اليوم 01:51
الإمارات تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التبغ
الإمارات
الإمارات تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التبغ
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©