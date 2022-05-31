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موسيماني: كان من الطبيعي أن يفوز الوداد وسط كل هذه الظروف!
موسيماني: كان من الطبيعي أن يفوز الوداد وسط كل هذه الظروف!
31 مايو 2022 12:24

القاهرة (د ب أ)
أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري، أن الفريق الأفضل في نهائي دوري أبطال أفريقيا هو من خسر، وقال موسيماني في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: «عندما تلعب في أرض محايدة وجمهور متساوٍ بين الفريقين عندها نتحدث عن الفوز والخسارة... وأعتقد أن كل من كان وراء هذا القرار يشعر بالسعادة».

وأضاف: «البعض يسألني عن التشكيل والخطة لأني خسرت، لكنني أذكرهم أن الأهلي فاز على الرجاء بنفس التشكيل، الجميع يعرف أن عمرو السولية مصاب، ولهذا لم ندفع به من البداية».
وأوضح:«كرة القدم تعتمد على تسجيل الأهداف، بيرسي تاو أهدر فرصة وكذلك محمد شريف، لا أعلم كيف يتحدث أحد عن التنظيم الجيد لنهائي دوري أبطال إفريقيا.. أعتقد أن المغاربة فقط من يرون ذلك».
وأكد موسيماني أنه ليس لديه مشكلة مع التحكيم سوى في إهدار الوقت خاصة في الشوط الثاني، وقال: كان ينبغي على الحكم أن يحافظ على الوقت، فالحكم نفسه قام باستبدال ساعته في دقائق والحارس سقط على الأرض عدة مرات وأهدر هو الآخر أكثر من ثلاث دقائق، بالإضافة إلى صبية الملعب الذين أضاعوا الكثير من الوقت أثناء إعادة الكرة، وهذا حدث لأن الأهلي يخوض المباراة على ملعب المنافس، ولهذا كان من الطبيعي أن يفوز الوداد وسط كل هذه الظروف". 

الأهلي المصري
الوداد المغربي
دوري أبطال أفريقيا
بيتسو موسيماني
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