16 ميدالية لـ «الأولمبياد الخاص» في «ألعاب مالطا»

أبوظبي (الاتحاد)

أهدى لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي الإنجاز الكبير الذي حققوه في منافسات دورة ألعاب مالطا 2022 التي نظمها الأولمبياد الخاص الدولي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة «حفظه الله»، متمنين لسموه التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء التي أرساها الآباء المؤسسون.

واستطاعت بعثة الأولمبياد الخاص الإماراتي حصد 16 ميدالية في ألعاب مالطا التي انطلقت 13 مايو، بواقع 6 ميداليات ذهبية، و8 ميداليات فضية، وبرونزيتين، وشارك لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي في رياضات البولينج والسباحة والبوتشي، مع أكثر من ألف لاعب من مؤسسات الأولمبياد الخاص حول العالم، وكانت المشاركة الإماراتية هي العربية الوحيدة في الألعاب، والثانية من خارج أوروبا مع الولايات المتحدة الأميركية من إجمالي 23 دولة شاركت في الألعاب. في أكبر إنجاز منذ الألعاب العالمية 2019 وأول ألعاب دولية للأولمبياد الخاص الدولي في أوروبا منذ انحسار جائحة كوفيد-19.

صدارة في السباحة



حل سباحنا عمر الشامي في المركز الأول بسباحة 50 م صدراً، كما جاء الشامي في المركز الأول في مسابقة 50 م حرة محققاً ذهبيتين في الألعاب، وحقق عوض الكتبي المركز الثاني في مسابقة الظهر 50 متراً، وكذلك المركز الثاني في مسابقات 50 م حرة، وفاز محمد الزبيدي بالمركز الثاني في مسابقة 50 م فراشة، وبالمركز الثالث في مسابقة 50 م حرة.

وجاءت مشاركة الأولمبياد الخاص 2022 برعاية شركة الدار العقارية، وقدم مركز النقل المتكامل كل الدعم الذي يحتاجه اللاعبون في تنقلاتهم، وكان الأولمبياد الخاص قد أجرى منافسات بين أندية أصحاب الهمم في الدولة لاختيار أفضل اللاعبين المشاركين في مالطا 2022.

تألق في البوتشي

تألق لاعبو البوتشي في بعثتنا، وحاز كل من فيصل المرزوقي وشيماء النقبي وحمده مراد المراكز الأولى، وحل عبدالعزيز الغريب في المركز الثالث في مسابقات البوتشي الفردية، وفي مسابقة البوتشي زوجي ذكور حصل عبدالعزيز الغريب، وفيصل المرزوقي على المركز الثاني، وجاءت حمدة مراد وشيماء النقبي في المركز الثاني في مسابقات الزوجي إناث.



أداء موحد رائع في البولينج



وعلى صعيد مسابقات البولينج الموحدة شارك الأولمبياد الخاص الإماراتي في منافسات البولينج بفريق موحد، ضم لاعبين اثنين من أصحاب الهمم، هما صالح المري ومريم الحوسني، مع لاعبين اثنين من المنتخب الوطني للبولينج، هما ريم جمال وعبد الله الجعيدي. وحصل المشاركون الأربعة على المركز الثاني في منافسات الفرق، وحققت كل من ريم جمال وزميلتها مريم الحوسني المركز الأول في مسابقة البولينج زوجي إناث موحد، وحقق عبد الله الجعيدي وصالح المري المركز الثاني في مسابقات زوجي ذكور. وعلى صعيد المسابقات الفردية؛ حققت مريم الحوسني المركز الثاني في مسابقة البولينغ فردي، واحتل صالح المري المركز الرابع، في ذات المسابقة.

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «نحن فخورون بالنتائج المبهرة التي حققها لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي خلال مشاركتهم في ألعاب مالطا 2022، كنا نتوقع من اللاعبين احتلال مواقع متقدمة، نظرًا للاستعدادات الكثيفة التي قمنا بها قبل انطلاق الألعاب، وتنظيمنا معسكراً مغلقاً لهم قبل سفرهم إلى مالطا، لكنهم فاقوا توقعاتنا، وجاء أداؤهم مشرفاً يعكس استراتيجية دولة الإمارات في دعم وتمكين أصحاب الهمم، ودفعهم للمشاركة دولياً في مختلف الفعاليات.

وقالت: أتقدم بخالص شكري لسفارة مالطا لدى الدولة وحكومة مالطا، التي دعمت مشاركة لاعبينا من لحظة اختيار الأولمبياد الخاص الإماراتي للمشاركة في ألعاب مالطا 2022 وخلال مشاركتهم في الألعاب. ففي لفتة كريمة قامت السفيرة ماريا كاميليري بزيارة لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي في معسكرهم التدريبي في مدينة زايد الرياضية قبل سفرهم، وكان لزيارتها أثر طيب على لاعبينا وعلى كل الجهاز الفني، وأيضاً الشكر موصول لشركة الدار العقارية لرعايتها لفريقنا، وكذلك لمركز النقل المتكامل لرعاية ودعم تنقلات اللاعبين وهم شركاؤنا في الإنجاز المتحقق.

وأضافت: يشرفنا أن نهدي هذا الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة «حفظه الله»، الداعم الأول لأصحاب الهمم، وتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم، وجعل مجتمع الإمارات في طليعة المجتمعات الدامجة لأصحاب الهمم، وقد حرصنا أن تبني مشاركتنا في ألعاب مالطا 2022 على إرث نجاحنا الكبير في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، وأن تكون استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص المزمع عقدها في برلين 2023، والأولمبياد الخاص بقيادة سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد يواصل مسيرة الدمج المجتمعي الشامل بالتعاون مع كل مجتمع دولة الإمارات مؤسسات وأفراداً.



الدار فخورة برعاية الأولمبياد الخاص

قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية:«تابعنا عن كثب الأداء المشرف للاعبينا في ألعاب مالطا 2022، ونفخر بما حققته بعثة الأولمبياد الخاص الإماراتي فيها، فحصد 16 ميدالية هو إنجاز كبير للرياضة الإماراتية، أثبت من خلاله اللاعبون تميزهم، وأنهم كانوا على قدر المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم. ويسعدنا أننا كنا داعمين لهذا الإنجاز الذي يرسخ الشراكة الكبيرة بين الدار العقارية والأولمبياد الخاص الإماراتي، ويدعم تحقيق المزيد من الإنجازات التي تساهم في جعل دمج أصحاب الهمم في المجتمع واقعاً نساهم فيه جميعاً».



دعوية

وتعد ألعاب مالطا 2022 دورة دعوية، حيث يتم توجيه الدعوة للمشاركة فيها إلى أبرز مؤسسات الأولمبياد الخاص وأكثرها نشاطاً حول العالم، وقد حصل الأولمبياد الخاص الإماراتي على فرصة المشاركة لما حققه من إنجازات رياضية كبيرة، ومنها استمرار النشاط الرياضي حتى خلال فترة الجائحة، مما عزز من دمج أصحاب الهمم في مجتمعهم.