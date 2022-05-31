بيريز يتقدم 74 خطوة في ترتيب جولة دي دبي وورلد للجولف



دبي (الاتحاد)

تقدم الفرنسي فيكتور بيريز 74 خطوة ليصبح بالمركز 24 في الترتيب العالمي الأسبوعي لجولة (دي بي وورلد) للجولف التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية، ليعزز من حظوظه بالتأهل إلى البطولة الختامية التي ستقام في دبي في شهر نوفمبر المقبل.

تقدم بيريز بعد حصده لقب بطولة هولندا المفتوحة التي أقيمت في نادي بيرناردوس، بعد فوزه بالجولة الفاصلة على النيوزلندي ريان فوكس، ليرفع الفرنسي رصيده إلى 633.1 نقطة هذا الموسم.

من جانبه استفاد فوكس من الحصول على وصافة البطولة الهولندية، ليعزز من تواجده في قائمة العشرة الأوائل، بتقدمه مركزين، ويصبح بالمركز السادس برصيد 1,299.4 نقطة.

وجاء البولندي أدريان ميرونك بالمركز الثالث في البطولة الهولندية، ليواصل سلسلة أدائه الإيجابية هذا الموسم، ويقطع 6 خطوات اقتحم بها قائمة العشرة الأوائل بحلوله بالمركز التاسع برصيد 972.8 نقطة.

وبقيت صدارة الترتيب لجولة (دي بي وورلد) على حالها بتواجد الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي بالمركز الأول برصيد 1,979.1 نقطة، يليه النرويجي فيكتور هوفلاند الذي توج بلقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io مطلع الموسم الجاري، برصيد 1953.1 نقطة.

ويشهد الموسم الحالي لجولة (دي بي وورلد) إقامة إقامة 45 بطولة في 24 دولة مختلفة، في سباق مثير للفوز بلقب الموسم الذي يسدل الستار عليه في دبي، بإقامة بطولة جولة دي بي وورلد في عقارات جميرا للجولف في شهر نوفمبر المقبل، ويشارك فيها بشكل حصري أفضل اللاعبين أداءً على مدار الموسم.