«دراجات الإمارات» يكسب سباق بوكلي في فرنسا

أبوظبي (الاتحاد)

فاز سيباستيان مولانو نجم فريق الإمارات للدراجات بالمركز الأول في المرحلة الرابعة والنهائية من سباق بوكلي دو لا مايين، التي أقيمت على مسار بطول 180كم انطلاقاً من مارتينيه سور مايين وصولاً إلى لافال، وشهدت بداية المرحلة حادثاً مؤسفاً بعد 15كم من خط البداية أدى إلى انسحاب فين فيشر بلاك من السباق وذلك بعد الاشتباه بتعرضه لكسر في عظم الفخذ. وكان الفنلندي قد قدَّم أداءً طيِّباً في السباق، حيث فاز بالقميص الأبيض، واحتل المركز السادس في التصنيف العام.

وكان سيباستيان مولانو قد انطلق في سباق السرعة بمساعدة زميله أوليفييرو ترويا الذي صحبه وصولاً إلى الكيلومتر الأخير من المسار، لينطلق متجاوزاً جميع منافسيه، ومحققاً الفوز بالمركز الأول.

وتعليقاً على فوزه، قال سيباستيان مولانو: «أنا سعيد جداً بهذا الفوز، فقد عمل الفريق جاهداً من أجل تحقيقه، ولاسيما زميلي أوليفييرو الذي بذل قصارى جهده في دعمي في الجزء الأخير من المسار. كان هدفنا في الفريق تحقيق الفوز في هذا السباق، لذا فإن فوزي اليوم مهم جداً بالنسبة إلينا، ولاسيما بعد الحادث المؤسف الذي تعرض له زميلي فين، وأدى إلى انسحابه، ونتمنى أن يتعافى في أقرب وقت».

على صعيد آخر، وصلت جولة إيطاليا إلى نهايتها اليوم، حيث أقيمت المرحلة الأخيرة في فيرونا بعد الفوز المميز الذي حققه أليساندرو كوفي في المرحلة ما قبل الأخيرة يوم أمس. وكانت جولة إيطاليا قد انطلقت قبل 3 أسابيع من بودابست وتابعت مساراتها على طول إيطاليا، قبل أن تختتم اليوم بعد شهر حافل لفريق الإمارات.

تعليقاً على الجولة، قال فابيو بالداتو، المدير الرياضي لفريق الإمارات: «بشكل عام، كانت مشاركتنا في جولة إيطاليا لهذا العام إيجابية، ولاسيما بعد الأداء المذهل الذي قدمه أليساندرو كوفي في سباق الأمس، إذ استمتعنا بعرض رياضي ساحر قدمه طوال المرحلة، فضلاً عن فوزه بجائزة كيما كوبي. ومع ذلك، فقد تأثرنا بانسحاب جواو ألميدا من الجولة، فقد عمل بجدٍّ مع زملائه من أجل الفوز بلقب التصنيف العام، لذا كان انسحابه في الأيام الأخيرة من الجولة قاسياً جداً، لكنه ما زال شاباً ونحن على ثقة من قدرته على إحراز الإنجازات في المستقبل. بشكل عام، نحن سعداء بالفوز المميز الذي حققه كوفي، ونتطلع إلى تحقيق نتائج أفضل السباقات التالية».