بعثة «الأولمبي» تصل طشقند

دبي (الاتحاد)

وصلت بعثة منتخبنا الوطني الأولمبي إلى مدينة طشقند الأوزبكية، استعداداً للمشاركة في نهائات كأس آسيا تحت 23 عاماً، وكان في استقبال البعثة راشد علي المزروعي نائب سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أوزبكستان، وجمال بوهندي مدير المنتخب الذي سافر قبل وصول بعثتنا بيومين لمعاينة فندق الإقامة وملاعب التدريبات، وكافة الأمور اللوجيستية التي تسهم في الإعداد المطلوب لمنتخبنا قبيل انطلاق منافسات البطولة الآسيوية.

وضمت بعثة الأبيض الأولمبي 23 لاعباً، هم: عيسى أحمد الحوتي، ياسر حسن محمد (اتحاد كلباء) عبدالله إدريس مبارك، زايد سلطان الزعابي، راكان وليد صالح (الجزيرة) يوسف علي بخيت (الوصل) أحمد محمود حسن، سعيد عبيد سعيد، فارس خليل محمد، فهد بدر طارش، سهيل عبدالله إبراهيم (الإمارات) سعيد سليمان سالم (عجمان) عيد خميس، عبدالعزيز محمد عبدالله، أحمد عبدالله جميل، سلطان علي محمد (شباب الأهلي) راشد سالم خلفان، حسين مهدي، محمد عبدالرحمن إبراهيم (النصر) عبدالعزيز عبدالرحمن محمد (خورفكان) منصور سعيد عبدالله (الوحدة) عيسى خلفان زايد (العين) عبدالله سلطان ناصر (بني ياس).

ويواصل الأبيض الأولمبي تدريباته اليومية على أحد الملاعب الفرعية، وبمشاركة جميع اللاعبين.

الجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني يشارك في منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات السعودية واليابان وطاجيكستان.