الثلاثاء 31 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
بعثة «الأولمبي» تصل طشقند
المنتخب الأولمبي يحمل طموحات آسيوية كبيرة (الاتحاد)
30 مايو 2022 23:59

دبي (الاتحاد)

وصلت بعثة منتخبنا الوطني الأولمبي إلى مدينة طشقند الأوزبكية، استعداداً للمشاركة في نهائات كأس آسيا تحت 23 عاماً، وكان في استقبال البعثة راشد علي المزروعي نائب سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أوزبكستان، وجمال بوهندي مدير المنتخب الذي سافر قبل وصول بعثتنا بيومين لمعاينة فندق الإقامة وملاعب التدريبات، وكافة الأمور اللوجيستية التي تسهم في الإعداد المطلوب لمنتخبنا قبيل انطلاق منافسات البطولة الآسيوية.
وضمت بعثة الأبيض الأولمبي 23 لاعباً، هم: عيسى أحمد الحوتي، ياسر حسن محمد (اتحاد كلباء) عبدالله إدريس مبارك، زايد سلطان الزعابي، راكان وليد صالح (الجزيرة) يوسف علي بخيت (الوصل) أحمد محمود حسن، سعيد عبيد سعيد، فارس خليل محمد، فهد بدر طارش، سهيل عبدالله إبراهيم (الإمارات) سعيد سليمان سالم (عجمان) عيد خميس، عبدالعزيز محمد عبدالله، أحمد عبدالله جميل، سلطان علي محمد (شباب الأهلي) راشد سالم خلفان، حسين مهدي، محمد عبدالرحمن إبراهيم (النصر) عبدالعزيز عبدالرحمن محمد (خورفكان) منصور سعيد عبدالله (الوحدة) عيسى خلفان زايد (العين) عبدالله سلطان ناصر (بني ياس).
ويواصل الأبيض الأولمبي تدريباته اليومية على أحد الملاعب الفرعية، وبمشاركة جميع اللاعبين.
الجدير بالذكر أن منتخبنا الوطني يشارك في منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات السعودية واليابان وطاجيكستان.

المنتخب الأولمبي
طشقند
كأس آسيا
آخر الأخبار
أبو الغيط
عربي ودولي
الجامعة العربية تُحذر من تداعيات الحرب الأوكرانية على الأمن الغذائي
اليوم 16:00
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينجز عملية جراحية ناجحة هي الأولى من نوعها في الإمارات
الإمارات
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينجز عملية جراحية ناجحة هي الأولى من نوعها في الإمارات
اليوم 15:53
«التربية»: برنامج صيفي «افتراضي» استعداداً للدراسة الجامعية
الإمارات
«التربية»: برنامج صيفي «افتراضي» استعداداً للدراسة الجامعية
اليوم 15:50
تعرف على أطول 5 رحلات مباشرة في العالم
دنيا
تعرف على أطول 5 رحلات مباشرة في العالم
اليوم 15:47
من مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول
عربي ودولي
العثور على 152 جثة لمقاتلين أوكرانيين بملاجئ في ماريوبول
اليوم 15:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©