سهيل المطوع: جاهزون للتحدي القاري ونعشق الصعوبات

معتصم عبدالله (دبي)

شدد سهيل المطوع قائد وحارس مرمى منتخبنا الوطني الأولمبي، على أهمية «تحمل المسؤولية والثقة في النفس»، خلال التحدي المرتقب للأبيض الأولمبي الذي يتأهب لتدشين مشواره في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، بمواجهة منتخب اليابان الجمعة المقبل على ملعب باختاكور المركزي في طشقند، ضمن الجولة الأولى في «المجموعة الرابعة»، والتي تضم أيضاً منتخبي السعودية وطاجيكستان.

ويستعد سهيل المطوع «22 عاماً»، للمشاركة الثانية في النهائيات القارية خلال مشواره الشخصي مع منتخبات المراحل السنية، بعد ظهوره الأول مع «أبيض الشباب» في نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً في إندونيسيا 2018، قبل ضمه للمنتخب الأولمبي في 2019 وخوضه مشوار التصفيات المؤهلة، والتي أقيمت بالفجيرة في أكتوبر من العام الماضي 2021.

وقال المطوع في تصريحات لـ«الاتحاد»: أشكر الجهازين الفني والإداري على المجهود المقدر في إعداد الفريق على مدار عام ونصف العام، وهو ما تكلل بالتأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23، ونتأهب الآن لظهور إيجابي في مشوار المنافسة الصعب والذي يتطلب تركيزاً كاملاً في كل مباراة على حدة.

واتفق المطوع مع الآراء التي تصف مجموعة «الأبيض الأولمبي» في النهائيات بالصعبة، قائلاً: نعي قوة المنافسة والمجموعة، ولكن لا توجد صعوبة على منتخبنا ونحن نتحمل المسؤولية ونثق في قدراتنا بالشكل المطلوب، ونحن كلاعبين نعشق التحديات.

وحول تألقه اللافت خلال موسمه الحالي في «دوري أدنوك للمحترفين» مع فريق نادي الإمارات، والذي انتقل إليه في أكتوبر 2021 قادماً من ناديه الوصل على سبيل الإعارة، علق سهيل المطوع قائلاً: حالفني التوفيق في الحصول على فرصة اللاعب أساسياً مع «الصقور» رغم نتائج الفريق التي لم تشفع له الاستمرار في الدوري، وأتمنى أن ينعكس المستوى الذي ظهرت به في الدوري خلال مشواري الحالي مع المنتخب.

واستفاد المطوع الذي اكتفى بمباراة واحدة في دوري المحترفين مع الوصل موسم 2018- 2019، من تجربة الإعارة مع «الصقور» في الموسم الحالي 2021- 2022، حيث شارك أساسياً مع فريقه في 13 مباراة، بمعدل 1170 دقيقة، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين، وتألق في نحو 51 تصدياً ناجحاً.

وثمن قائد «الأبيض الأولمبي» دعم اتحاد الكرة ممثلاً في الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، وقال: الحافز المعنوي كبير لدى كل اللاعبين، ونأمل أن نكون على قدر المسؤولية.



المطوع في سطور

22 عاماً

2011- 2012: دشن مشواره مع أشبال الوصل

2018- 2019: خاض أول مباراة في المحترفين

2021- 2022: انتقل إلى «الإمارات» على سبيل الإعارة

2017 خاض أول مباراة مع منتخب الشباب

2018 شارك مع «أبيض الشباب» في نهائيات كأس آسيا

2019 جرى تصعيده للمنتخب الأولمبي