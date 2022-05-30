الثلاثاء 31 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
3 انتصارات لمنتخبنا في بطولة العالم للمواي تاي
3 انتصارات لمنتخبنا في بطولة العالم للمواي تاي
30 مايو 2022 20:26


أبوظبي (الاتحاد)

واصل منتخبنا للمواي تاي انتصاراته في بطولة العالم التي تستضيفها أبوظبي في أرض المعارض، وحقق لاعبونا 3 انتصارات جديدة في اليوم الرابع بحضور عبدالله سعيد النيادي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات، وطارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد أمين عام الاتحاد العربي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي مدير البطولة.
وفاز لاعبنا محمد جفلة على الفلسطيني ليث شاكر بالنقاط ليتأهل للدور قبل النهائي، وفي المباراة الثانية نجح لاعب منتخبنا الصاعد تحت 23 سنة محمد مرضي في التأهل للمرحلة الثانية بفوزه المستحق بالضربة القاضية على بطل منتخب بيرو لويس فيليب، وتبقت له مباراتان لبلوغ ذهب الوزن، كما فاز لاعبنا أحمد عبدالعزيز على بطل لتوانيا مرتباس ليتأهل بدوره للدور الثاني.
وبنتيجة اليوم تواصلت انتصارات منتخب المواي تاي في بطولة العالم 2022 التي افتتحها بطلنا الدولي الياس حبيب بفوزه على البطل الأفريقي من موريشيوس فيجاي أجاثي بعد 3 جولات قوية استمتع بها الحضور، وتوالت انتصارات منتخبنا في اليوم الثاني بفوز نورالدين سمير على البطل الهندي بارليهان رانج في وزن تحت 67 كجم، وفوز اللاعب محمد عادل على بطل موريشيوس ايمرك ليبون في وزن تحت 54 كجم.
وشهد اليوم الثالث الانتصار التاريخي للاعبه منتخبنا زينب بو حمده على الهندية ديبا راجاك بالضربة القاضية الفنية السريعة في وزن تحت 60 كجم، حيث حظيت مباريات السيدات بمؤازرة كبيرة من جمهور الحضور بمشاركة موسيقى المواي تاي التقليدية، كما فاز لاعبنا أيوب المكي على الفيتنامي فوك لونج، تلاه اللاعب إبراهيم بلال بفوزه المثير والصعب على المصري سيف الله قنديل في وزن تحت 63.5 كجم، كما فاز لاعبنا في ختام ليله أمس الأول محمد تويزي.
من ناحية أخرى، شهد طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد أمين عام الاتحاد العربي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي مدير البطولة ختام دورة مدربي المواي تاي المتقدمة التي أقيمت على هامش بطولة العالم بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، والتي حاضر فيها التايلاندي الدكتور ساكشي تبسوان رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي حول اللعبة التي تنشد ثقافة السلام بعيدا عن العرق والجنسية والمعايير الاجتماعية.
ونظم الدورة الاتحاد الدولي بالتعاون مع اتحاد الإمارات في إطار الاستعدادات للمشاركة الأولى في دورة الألعاب الأولمبية القادمة بعد الاعتراف بالاتحاد وأهمية ألعاب الفنون القتالية بهدف الارتقاء بالتدريب ومستجدات اللعبة بما يواكب الطفرة التي تعيشها اللعبة والتي انعكست خلال المشاركة الكبيرة خلال فعاليات بطولة أبوظبي 2022، وتنوعت المحاضرات النظرية بين هيكل الرياضة، وعلم وظائف الأعضاء وعلم النفس الرياضي، والتغذية، والأخلاق، والوقاية من الإصابات، والحماية، والتعليم ضد المنشطات والتي أعقبتها ورشة العمل الفنية الأولى مع رئيس اللجنة الثقافية السيد اجاهن كاو الذي أكد على أهمية التعليم المستمر.

 

 

المواي تاي
بطولة العالم للمواي تاي
اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج
آخر الأخبار
أبو الغيط
عربي ودولي
الجامعة العربية تُحذر من تداعيات الحرب الأوكرانية على الأمن الغذائي
اليوم 16:00
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينجز عملية جراحية ناجحة هي الأولى من نوعها في الإمارات
الإمارات
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينجز عملية جراحية ناجحة هي الأولى من نوعها في الإمارات
اليوم 15:53
«التربية»: برنامج صيفي «افتراضي» استعداداً للدراسة الجامعية
الإمارات
«التربية»: برنامج صيفي «افتراضي» استعداداً للدراسة الجامعية
اليوم 15:50
تعرف على أطول 5 رحلات مباشرة في العالم
دنيا
تعرف على أطول 5 رحلات مباشرة في العالم
اليوم 15:47
من مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول
عربي ودولي
العثور على 152 جثة لمقاتلين أوكرانيين بملاجئ في ماريوبول
اليوم 15:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©