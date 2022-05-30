3 انتصارات لمنتخبنا في بطولة العالم للمواي تاي



أبوظبي (الاتحاد)

واصل منتخبنا للمواي تاي انتصاراته في بطولة العالم التي تستضيفها أبوظبي في أرض المعارض، وحقق لاعبونا 3 انتصارات جديدة في اليوم الرابع بحضور عبدالله سعيد النيادي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات، وطارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد أمين عام الاتحاد العربي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي مدير البطولة.

وفاز لاعبنا محمد جفلة على الفلسطيني ليث شاكر بالنقاط ليتأهل للدور قبل النهائي، وفي المباراة الثانية نجح لاعب منتخبنا الصاعد تحت 23 سنة محمد مرضي في التأهل للمرحلة الثانية بفوزه المستحق بالضربة القاضية على بطل منتخب بيرو لويس فيليب، وتبقت له مباراتان لبلوغ ذهب الوزن، كما فاز لاعبنا أحمد عبدالعزيز على بطل لتوانيا مرتباس ليتأهل بدوره للدور الثاني.

وبنتيجة اليوم تواصلت انتصارات منتخب المواي تاي في بطولة العالم 2022 التي افتتحها بطلنا الدولي الياس حبيب بفوزه على البطل الأفريقي من موريشيوس فيجاي أجاثي بعد 3 جولات قوية استمتع بها الحضور، وتوالت انتصارات منتخبنا في اليوم الثاني بفوز نورالدين سمير على البطل الهندي بارليهان رانج في وزن تحت 67 كجم، وفوز اللاعب محمد عادل على بطل موريشيوس ايمرك ليبون في وزن تحت 54 كجم.

وشهد اليوم الثالث الانتصار التاريخي للاعبه منتخبنا زينب بو حمده على الهندية ديبا راجاك بالضربة القاضية الفنية السريعة في وزن تحت 60 كجم، حيث حظيت مباريات السيدات بمؤازرة كبيرة من جمهور الحضور بمشاركة موسيقى المواي تاي التقليدية، كما فاز لاعبنا أيوب المكي على الفيتنامي فوك لونج، تلاه اللاعب إبراهيم بلال بفوزه المثير والصعب على المصري سيف الله قنديل في وزن تحت 63.5 كجم، كما فاز لاعبنا في ختام ليله أمس الأول محمد تويزي.

من ناحية أخرى، شهد طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد أمين عام الاتحاد العربي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي مدير البطولة ختام دورة مدربي المواي تاي المتقدمة التي أقيمت على هامش بطولة العالم بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، والتي حاضر فيها التايلاندي الدكتور ساكشي تبسوان رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي حول اللعبة التي تنشد ثقافة السلام بعيدا عن العرق والجنسية والمعايير الاجتماعية.

ونظم الدورة الاتحاد الدولي بالتعاون مع اتحاد الإمارات في إطار الاستعدادات للمشاركة الأولى في دورة الألعاب الأولمبية القادمة بعد الاعتراف بالاتحاد وأهمية ألعاب الفنون القتالية بهدف الارتقاء بالتدريب ومستجدات اللعبة بما يواكب الطفرة التي تعيشها اللعبة والتي انعكست خلال المشاركة الكبيرة خلال فعاليات بطولة أبوظبي 2022، وتنوعت المحاضرات النظرية بين هيكل الرياضة، وعلم وظائف الأعضاء وعلم النفس الرياضي، والتغذية، والأخلاق، والوقاية من الإصابات، والحماية، والتعليم ضد المنشطات والتي أعقبتها ورشة العمل الفنية الأولى مع رئيس اللجنة الثقافية السيد اجاهن كاو الذي أكد على أهمية التعليم المستمر.