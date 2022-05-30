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الرياضي
رانجنيك.. رحيل نهائي!
رانجنيك.. رحيل نهائي!
30 مايو 2022 20:15

برلين (د ب أ)
قال المدرب الألماني رالف رانجنيك، إنه اتفق مع إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على أنه من الأفضل لمصلحة الطرفين «رانجنيك والنادي» عدم توليه دوراً استشارياً.
وأعلن مانشستر يونايتد أن رانجنيك لن يبقى في "أولد ترافورد".
وتم تعيين رانجنيك كمدير فني مؤقت خلفا للنرويجي أولي جونار سولشاير، والذي تمت إقالته من تدريب الفريق الإنجليزي في نوفمبر الماضي.
وكان من المقرر أن يتولى المدرب الألماني دوراً استشارياً في النادي، لكن يبدو وأنه من غير المرجح أن يبقى بعدما تم تعيينه كمدير فني للمنتخب النمساوي الشهر الماضي.
ومع تعيين الهولندي إيريك تن هاج كمدير فني للفريق، انتهت الفترة القصيرة لرانجنيك في إنجلترا.
وقال رانجنيك في مؤتمر صحفي: بعد المباراة الأخيرة أمام كريستال بالاس منذ أسبوع، كان لدي العديد من المحادثات مع المسؤولين في مانشستر يونايتد، مع مجلس الإدارة الذي كنا على تواصل دائم من قبل.
وأوضح: على مدار الأيام القليلة الماضية، توصلنا إلى حقيقة مفادها أنه من صالح مانشستر يونايتد وأيضاً بالنسبة لي، سيكون من الأفضل أن أركز على مهمتي كمدرب لمنتخب النمسا.
وتابع: ثم اتفقنا على إنهاء العقد بصفتي مستشاراً لهم، حتى لا يصبح سارياً.
وأنهى مانشستر يونايتد موسم 2022/2021 في المركز السادس ببطولة الدوري، بفارق 35 نقطة خلف البطل مانشستر سيتي.
وتعد النقاط التي حصل عليها رانجنيك بمعدل 5. 1 للمباراة ونسبة فوز 42%، هي الأقل بالنسبة لأي مدرب لفريق مانشستر يونايتد في عصر الدوري الإنجليزي بنظامه الجديد، في حين كانت النقاط الـ58 التي أنهى بها الفريق الموسم هي الأقل في تاريخ مشاركتهم بالبطولة.
وفشل مانشستر يونايتد في التتويج بأي لقب منذ عام 2017، في حين كان آخر لقب فاز به الفريق على مستوى الدوري في 2012 / 2013، وهو آخر مواسم المدرب التاريخي للفريق السير أليكس فيرجسون. 

مانشستر يونايتد
أولد ترافورد
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