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الرياضي
أبراموفيتش يكمل إجراءات بيع تشيلسي
أبراموفيتش يكمل إجراءات بيع تشيلسي
30 مايو 2022 19:52

لندن (رويترز)

قال تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن رومان أبراموفيتش أكمل إجراءات بيع النادي إلى تحالف بقيادة تود بولي وكليرليك كابيتال.
وحصل التحالف على موافقة من رابطة الدوري الممتاز والحكومة البريطانية خلال الأسبوع الماضي، وتم التوصل إلى اتفاق نهائي يوم السبت.
وطرح الروسي أبراموفيتش، الذي تفرض عليه الحكومة البريطانية عقوبات، النادي اللندني للبيع في أوائل مارس بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي وصفته موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".
وأضاف تشيلسي في بيان: عند بيع النادي، اشترط أبراموفيتش أن يكون النادي تحت قيادة جيدة، وأن يتم التبرع بصافي عائدات البيع للجمعيات الخيرية، وألا يسعى لاستعادة القروض التي منحها للنادي.
وأعلن تشيلسي في بيان منفصل أن بولي وكليرليك سيتقاسمان السيطرة والحوكمة المتساوية للنادي. وسيشغل بولي، وهو أحد ملاك لوس أنجلوس دودجرز، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.
وقال بولي: يشرفنا أن نكون الملاك الجدد لنادي تشيلسي. سنكون موجودين بنسبة مئة بالمئة في كل دقيقة من كل مباراة. رؤيتنا كملاك للنادي واضحة وهي أننا نريد أن نجعل الجماهير فخورة، إلى جانب التزامنا بتطوير فريق الشباب وضم أفضل المواهب. خطتنا تتمثل في الاستثمار في النادي على المدى الطويل والبناء على تاريخ ناجح لتشيلسي.
وأضاف: أنا شخصياً أود توجيه الشكر إلى الوزراء والمسؤولين في الحكومة البريطانية وفي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على جهودهم في تحقيق ذلك.

 

تشيلسي
رومان أبراموفيتش
الدوري الإنجليزي
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