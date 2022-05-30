ليفاندوفسكي: قصتي مع البايرن انتهت!

وارسو (أ ف ب)

أكّد روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ الالماني، البولندي أن مشواره مع فريقه انتهى، وسط أنباء عن رغبة برشلونة الإسباني في الحصول على خدماته.

وجاء كلام ليفاندوفسكي (33 عاماً) في مؤتمر صحفي لمنتخب بلاده قال فيه: «قصتي مع بايرن ميونيخ انتهت، لا أستطيع تصوّر تعاون جديد في المستقبل بعد ما حدث في الأشهر الأخيرة، آمل ألا يحتفظ النادي بخدماتي بمجرد أنه يستطيع ذلك، أعتقد أن الانتقال هو أفضل الحلول لجميع الأطراف».

وأضاف: «بايرن ميونيخ نادٍ جدي وأعتقد أنهم لن يحتفظوا بي، لا أريد اللعب هناك بعد الآن، الانتقال هو أفضل الحلول، آمل ألا يمنعونني من تحقيق ذلك».

ويدافع ليفاندوفسكي عن ألوان النادي البافاري منذ عام 2014 مسجلاً له 344 هدفاً، وينتهي عقده الحالي في نهاية عام 2023.