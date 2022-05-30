منتخب السلة «3x3» يحرز ذهبية السيدات في «الخليجية»

علي الظاهري، أحمد جمال الدين، ياسمين العطار (الكويت)

واصلت كرة السلة الإماراتية التألق في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تختتم اليوم، وحصد منتخبنا الوطني لـ «سلة السيدات» 3x3 ذهبية المسابقة مكرراً إنجاز منتخب الرجال الذي ظفر بذهبية المركز الأول في ذات الدورة، وتفوق منتخبنا على نظيره الكويتي في النهائي بنتيجة 12-8، ليحل الأخير في المركز الثاني ويحصل على الميدالية الفضية، فيما جاء في المركز الثالث المنتخب البحريني بعدما فاز على نظيرة السعودي بنتيجة 10-9.

وتوج خليفة الزرعوني لاعب منتخبنا الوطني للمبارزة بالميدالية الفضية في مسابقة سلاح الـ «ايبيه» للرجال «فردي» بعد خسارته في المواجهة النهائية بنتيجة 15-8 من الكويتي عبدالعزيز الشطي الحائز على الميدالية الذهبية، وتقاسم الميدالية البرونزية في المسابقة التي أقيمت في مركز شباب مدينة جابر الأحمد الثنائي السعودي جواد الداوود وحسين الطويل.

وشهدت منافسات سلاح «ايبيه» للفردي رجال، مشاركة 4 لاعبين من منتخبنا الوطني هم خليفة الزرعوني المتوج بالميدالية الفضية ومحمد المازمي الذي خرج من دور ربع النهائي، وعبدالله الحمادي الذي بلغ دور الـ 16، بينما لم يتأهل لاعبنا سيف محمد إلى الأدوار الإقصائية بعد خروجه من دور المجموعات.

وارتفع رصيد الإمارات إلى 45 ميدالية في المركز الثالث بواقع 18 ذهبية و16 فضية و11 ميدالية برونزية، بفارق ذهبيتين عن مملكة البحرين في المركز الثاني بإجمالي 59 ميدالية منها 20 ذهبية و21 ميدالية فضية و18 برونزية.

واستمرت دولة الكويت المستضيفة للدورة في تعزيز صدارتها للجدول بإجمالي 85 ميدالية، وحلت قطر في المركز الرابع بإجمالي 48 ميدالية، تلتها سلطنة عُمان في المركز الخامس بـ 31 ميدالية، فيما احتلت المملكة العربية السعودية المركز السادس برصيد 58 ميدالية.

وأهدت أمل بن حيدر، لاعبة منتخب السلة، ذهبية مسابقة كرة السلة 3x3 للسيدات إلى القيادة الرشيدة، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وقرينة صاحب السمو سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، لدعهم اللامحدود وجهودهم الكريمة للنهوض بطاقات وخبرات المرأة الرياضية.

وأشادت بإقامة مسابقة كرة السلة 3x3 للسيدات للمرة الأولى في تاريخ المشاركات الخليجية، مؤكدة أن منافسات البطولة كانت مبهرة نظراً لتقارب مستويات المنتخبات المشاركة وقوتها، والذي كان لكل واحداً منهم المهارة التي تميزه، فالمنتخب السعودي لديه السرعة العالية والكويتي الخبرة، والبحريني التكامل والانسجام، أما لاعبات منتخبنا فكان سر تألقهن هو عدم الاستسلام واللعب بروح بطولية، الأمر الذي منح جميع اللاعبات المشاركة فرصة الاحتكاك وصقل المهارات الفنية.