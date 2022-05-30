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البايرن يعلن رحيل توليسو
البايرن يعلن رحيل توليسو
30 مايو 2022 17:10

برلين (أ ف ب)
أعلن بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني في آخر عشرة مواسم، رحيل لاعب وسطه الفرنسي كورنتان توليسو الصيف المقبل بعد خمسة مواسم «ناجحة» أمضاها في صفوفه.
وكان توليسو (27 عاماً) انضم لصفوف بايرن مطلع موسم 2018 قادماً من نادي ليون وأحرز معه لقب الدوري أربع مرات، دوري أبطال أوروبا (2020) وكأس العالم للأندية (2020).
وقال الرئيس التنفيذي لبايرن حارسه السابق أوليفر كان اليوم: «لخمس سنوات، كان كورنتان توليسو ضمن فريقنا الذي صنع تاريخنا، من بينها السداسية في موسم 2020، نشكره لجهوده، التزامه والشغف الذي ميّزه دوماً ونتمنى له الأفضل في مستقبله».
وخاض توليسو، بطل العالم 2018 مع منتخب فرنسا، 118 مباراة مع بايرن سجل فيها 21 هدفاً، علماً بأنه عانى في المواسم الماضية إصابات أبعدته فترة طويلة عن الملاعب.

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