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الرياضي
بلماضي يكشف أسباب عدم استدعاء محرز
بلماضي يكشف أسباب عدم استدعاء محرز
30 مايو 2022 15:31

الجزائر (أ ف ب)
استغرب جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري، الضجة التي أحدثها عدم استدعائه لقائد الفريق مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز، موضحاً أن الأمر لا يستدعي كل هذه التساؤلات.
واعتبر بلماضي في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الجزائرية أنه «لا توجد قضية» اسمها غياب محرز، وأن «الأهم هو لماذا هو ليس هنا» مع المجموعة التي تحضر لمباراة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، أمام أوغندا السبت.
وأثارت وسائل الإعلام الجزائرية والمدونون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ضجة دامت عدة أيام بعد إعلان غياب قائد المنتخب ونجمه رياض محرز «بسبب الإصابة»، وتضاعف الجدل بعد أن قام اللاعب بنشر صور له خلال عطلته في مراكش.
وقال بلماضي ردّاً على ذلك: «صحّة اللاعب هي الأهم بالنسبة لي، تلقينا تقريراً من النادي وهذا يكفيني، ولم يسبق لي أن استدعيت لاعباً مصاباً للتحقق من إصابته من طبيب المنتخب كما طلبت الصحف الجزائرية».
وأضاف: «محرز لم يلعب مباريات مهمة مع ناديه ولم يكمل المباراة الأخيرة بسبب الإصابة»، مستغرباً التشكيك في حسن نية اللاعب، خاصة أن محرز كان دائماً جيداً في المنتخب.
ومنذ الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، إثر الهزيمة أمام منتخب الكاميرون في إياب ملحق قارة أفريقيا، تعرض بلماضي لانتقادات كثيرة، وهو الذي لقّبه الجزائريون بـ«وزير السعادة» بسبب النتائج الإيجابية التي حققها منذ 2018.
وبعد فترة تردّد قرّر مدرب المنتخب الجزائري الفائز بكأس أفريقيا 2019، الاستمرار في منصبه من أجل الشعب على الأقل حتى نهاية عقده في ديسمبر 2022.

جمال بلماضي
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