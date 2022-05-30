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الرياضي
الرجبي يُطلق مسابقة تصميم ملابس المنتخب
الرجبي يُطلق مسابقة تصميم ملابس المنتخب
30 مايو 2022 16:00

دبي (الاتحاد)
أطلق اتحاد الرجبي مسابقة تصميم ملابس «منتخب 15 لاعباً»، وهي بادرة جديدة من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، تحت شعار «كن جزءاً من عائلة الرجبي»، وتهدف إلى تعزيز الإبداع والمواهب وإظهار الكفاءات ودعمها وتشجيعها وإلى جانب إدماج المجتمع مع أنشطة الاتحاد، ونشر الاتحاد تفاصيل المسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتشترط المسابقة أن يتسم التصميم ببساطة التكوين ووضوح المضمون وقوة الدلالة، في حين سيكون مطلوباً من المتسابق إرفاق وصف مفصّل للتصميم وعناصره ودلالاته، وأن يكون التصميم مستوحى من التراث الإماراتي، وألا يكون مقتبساً ومشابهاً لأية تصميمات أخرى، وأن يكون لون التصميم الرئيسي الأسود أو الأحمر، ويكون التصميم قابلاً للتعديل والتطوير عليه، وأن يُقدَّم التصميم عبر ملف عالي الجودة وآخر يوم لاستلام التصاميم 24 يونيو المقبل.
وقال عبدالرحمن صلاح بوخاطر عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الإعلام الحديث والمواقع الإلكترونية بالاتحاد: نحرص على دعم الأنشطة والفعاليات المتعلقة بتنمية وتطوير الكفاءات والمواهب، وباب المشاركة مفتوح أمام الجميع من الشركات والأفراد وكافة الأعمار والجنسيات، والتركيز سيكون على اكتشاف المواهب الشابة المتميزة بالابتكار والإبداع من المواهب المحلية وتشجيعها ورعايتها وإدماج المجتمع مع أنشطة اتحاد الرجبي، وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموه المستمرة فيما يتعلق بدعم الطاقات الشابة وإفساح المجال أمامهم للتعبير عن أفكارهم المبدعة، بل والاحتفاء بها وتشجيعها ضمن كافة المجالات، انطلاقاً من كونهم بُناة المستقبل والمسؤولين عن تشكيل صورته، وسيحصل التصميم الفائز على جائزة رمزية قيمتها 10 آلاف درهم.
يذكر أن منتخب الإمارات لفئة 15 لاعباً يشارك ببطولة المستوى الأول الآسيوية للرجبي.

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