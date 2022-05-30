هوري يتوج أبطال «جونيور إن بي إيه أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت منافسات دوري الناشئين لكرة السلة «جونيور إن بي إيه أبوظبي»، الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية NBA، في مدرسة الجالية الأميركية بأبوظبي، وبمشاركة النجم روبرت هوري، الفائز بسبع بطولات للرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، حيث حضر فعاليات يوم الختام من الدوري.

والتقى روبرت هوري بجميع اللاعبين المشاركين في الدوري وتوّج فريق مدرسة الجالية الأميركية الخاصة سان أنطونيو سبيرز، الفائز في منافسات الفتيات، وفريق مدرسة الجالية الأمريكية الخاصة بورتلاند تريل بليزرز، الفائز في منافسات الفتيان.

ويعدّ هوري، المعتزل من الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية NBA منذ 16 عاماً، واحداً بين أربعة لاعبين فقط، حصدوا لقب بطولة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين باللعب مع ثلاثة فرق، حيث فاز ببطولتين مع فريق هيوستن روكتس، وثلاثة مع لوس أنجلوس ليكرز، وبطولتين أخيرتين مع سان أنطونيو سبيرز، كما يخلو سجله من أي هزيمة في نهائيات البطولة. كما حضر بول بيرس، بطل كل النجوم في إن بي إيه الحائز على جائزة إن بي إيه 10 مرات، والذي كان في أبوظبي كجزء من الشراكة، لتهنئة المشاركين وتقديم الجوائز للفائزين.

وشهد دوري الناشئين لكرة السلة جونيور إن بي إيه أبوظبي، الذي انطلق في 5 مارس الماضي، مشاركة 450 طالباً وطالبة ممن تتراوح أعمارهم بين أعمار 11 - 14 عاماً من 30 مدرسة في أبوظبي، ويعتبر الدوري جزءاً من البرنامج الدولي للرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، ويضم 20 فريقاً للفتيان و10 فرق للفتيات والمقرر توسيعه ليشمل مدارساً ودوريات أكثر في المستقبل.

ويسعى دوري «جونيور إن بي إيه أبوظبي» لتعزيز القيم المشتركة لدائرة الثقافة والسياحة والرابطة الوطنية لكرة السلة NBA، المتمثّلة بتعزيز روح القيادة وإتاحة الفرص أمام الأجيال المستقبلية، من خلال المباريات والفعاليات والندوات الخاصة بالدوري. كما يهدف لتشجيع الشباب على المشاركة في النشاطات الرياضية لضمان حياة صحية.

ويندرج دوري الناشئين جونيور لكرة السلة الأميركية ضمن اتفاقية شراكة استراتيجية رائدة، تمتد لسنوات عديدة وقعتها دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي مع الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، والتي تتضمن استضافة أبوظبي لمباريات تمهيدية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لأول مرة في منطقة الخليج العربي، حيث يتنافس فريق أتلانتا هوكس والفريق الفائز ببطولة الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية لعام 2021 ميلووكي باكس، على ملعب الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي يوميّ الخميس 6 أكتوبر والسبت 8 أكتوبر 2022، حيث سيتم الإعلان عن موعد إطلاق تذاكر لحضور هذه المباريات في أبوظبي خلال الفترة القادمة.

وتتضمن الشراكة أيضاً إقامة تجارب تفاعلية بحضور نجوم كرة السلة الأميركية الحاليين والمعتزلين، وإطلاق منصة استشارات (إن بي إيه فيت)، التي تركز على الارتقاء بالصحة البدنية، وتنظيم دوري الألعاب الإلكترونية «NBA 2K League» خلال فعاليات معرض الشرق الأوسط للألعاب.