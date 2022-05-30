الثلاثاء 31 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«الأبيض» يدشن الحلم المونديالي من معسكر الدوحة
«الأبيض» يدشن الحلم المونديالي من معسكر الدوحة
30 مايو 2022 13:54

معتز الشامي (دبي)
يؤدي منتخبنا الوطني حصته التدريبية الأولى في الدوحة مساء الغد، والتي يغادر إليها اليوم عقب حصة تدريبية خفيفة شارك فيها جميع اللاعبين، حيث يواصل المنتخب معسكره التحضيري للمواجهة المرتقبة أمام منتخب أستراليا يوم 7 يونيو المقبل، في مواجهة الملحق الآسيوي، والمؤهلة للملحق العالمي أمام منتخب بيرو يوم 13 من نفس الشهر، والتي تؤهل بدورها إلى مونديال 2022.
وكان «الأبيض» قد خاض تجربة دولية ودية قوية، أمام منتخب جامبيا مساء أول من أمس على استاد زعبيل بنادي الوصل بدبي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، حيث تقدم منتخبنا بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 38، سجله علي مبخوت، قبل أن يتعامل منتخب جامبيا في الدقيقة 48، عن طريق موسى بارو.
وشهدت المباراة الدفع بأكبر عدد من اللاعبين في قائمة المنتخب التي تضم 30 لاعباً، بهدف تجربتهم والوقوف على إمكانيات أغلب العناصر، ومعرفة مدى استيعابها لرؤية وفكر الجهاز الفني، كما شهدت المباراة مشاركة عمر عبد الرحمن لأول مرة بعد غياب عن المنتخب دام لـ3 سنوات تقريباً، فضلاً عن الدفع ببعض العناصر التي لم تحصل على فرصة اللعب ضمن تشكيلة المنتخب في فترات سابقة.
واختار الجهاز الفني مواجهة جامبيا ودياً، لتشابه أدائه مع منتخب أستراليا، لاسيما من حيث القوة البدنية والالتحامات داخل الملعب، كما فرض الجهاز الفني الرقابة على التجربة الودية التي سيخوضها المنتخب الأسترالي أمام منتخب الأردن، للوقوف على إيجابيات وسلبيات الأداء قبل المواجهة المرتقبة والتي ستقام يوم 7 المقبل بالدوحة.
من جانبه أشاد ياسر سالم مدير المنتخب الوطني، بالتجربة الدولية الودية التي دفع فيها الجهاز الفني بعدد كبير من اللاعبين، للوقوف على مدى جاهزيتهم البدنية والفنية، ومدى استيعابهم لفكر وتكتيك المدرب، وطريقة اللعب المطلوب تنفيذها أمام أستراليا في المواجهة المنتظرة يوم 7 يونيو المقبل.
ولفت مدير المنتخب إلى أن أكثر ما ميز المنتخب واللاعبين، هو الانضباط الكبير في كل النواحي، فضلاً عن القناعة من قبل الأرجنتيني رودولفو على أجواء المعسكر والتحضيرات، وهي كلها إيجابيات تصب في صالح المنتخب، ويضاف إليها جاهزية جميع اللاعبين من الناحيتين البدنية والفنية، وأضاف: سيواصل المنتخب تدريباته في الدوحة بمشاركة جميع اللاعبين، بينما سيواصل كل من عبد الله النقبي وماجد حسن تدريباتهما التأهيلية ليكونا جاهزين في الموعد، بينما سيحدد الجهاز الفني القرار الأخير بشأن مشاركتهما من عدمها.

الإمارات
أستراليا
الدوحة
كأس العالم 2022
آخر الأخبار
أبو الغيط
عربي ودولي
الجامعة العربية تُحذر من تداعيات الحرب الأوكرانية على الأمن الغذائي
اليوم 16:00
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينجز عملية جراحية ناجحة هي الأولى من نوعها في الإمارات
الإمارات
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينجز عملية جراحية ناجحة هي الأولى من نوعها في الإمارات
اليوم 15:53
«التربية»: برنامج صيفي «افتراضي» استعداداً للدراسة الجامعية
الإمارات
«التربية»: برنامج صيفي «افتراضي» استعداداً للدراسة الجامعية
اليوم 15:50
تعرف على أطول 5 رحلات مباشرة في العالم
دنيا
تعرف على أطول 5 رحلات مباشرة في العالم
اليوم 15:47
من مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول
عربي ودولي
العثور على 152 جثة لمقاتلين أوكرانيين بملاجئ في ماريوبول
اليوم 15:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©