«الأبيض» يدشن الحلم المونديالي من معسكر الدوحة

معتز الشامي (دبي)

يؤدي منتخبنا الوطني حصته التدريبية الأولى في الدوحة مساء الغد، والتي يغادر إليها اليوم عقب حصة تدريبية خفيفة شارك فيها جميع اللاعبين، حيث يواصل المنتخب معسكره التحضيري للمواجهة المرتقبة أمام منتخب أستراليا يوم 7 يونيو المقبل، في مواجهة الملحق الآسيوي، والمؤهلة للملحق العالمي أمام منتخب بيرو يوم 13 من نفس الشهر، والتي تؤهل بدورها إلى مونديال 2022.

وكان «الأبيض» قد خاض تجربة دولية ودية قوية، أمام منتخب جامبيا مساء أول من أمس على استاد زعبيل بنادي الوصل بدبي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، حيث تقدم منتخبنا بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 38، سجله علي مبخوت، قبل أن يتعامل منتخب جامبيا في الدقيقة 48، عن طريق موسى بارو.

وشهدت المباراة الدفع بأكبر عدد من اللاعبين في قائمة المنتخب التي تضم 30 لاعباً، بهدف تجربتهم والوقوف على إمكانيات أغلب العناصر، ومعرفة مدى استيعابها لرؤية وفكر الجهاز الفني، كما شهدت المباراة مشاركة عمر عبد الرحمن لأول مرة بعد غياب عن المنتخب دام لـ3 سنوات تقريباً، فضلاً عن الدفع ببعض العناصر التي لم تحصل على فرصة اللعب ضمن تشكيلة المنتخب في فترات سابقة.

واختار الجهاز الفني مواجهة جامبيا ودياً، لتشابه أدائه مع منتخب أستراليا، لاسيما من حيث القوة البدنية والالتحامات داخل الملعب، كما فرض الجهاز الفني الرقابة على التجربة الودية التي سيخوضها المنتخب الأسترالي أمام منتخب الأردن، للوقوف على إيجابيات وسلبيات الأداء قبل المواجهة المرتقبة والتي ستقام يوم 7 المقبل بالدوحة.

من جانبه أشاد ياسر سالم مدير المنتخب الوطني، بالتجربة الدولية الودية التي دفع فيها الجهاز الفني بعدد كبير من اللاعبين، للوقوف على مدى جاهزيتهم البدنية والفنية، ومدى استيعابهم لفكر وتكتيك المدرب، وطريقة اللعب المطلوب تنفيذها أمام أستراليا في المواجهة المنتظرة يوم 7 يونيو المقبل.

ولفت مدير المنتخب إلى أن أكثر ما ميز المنتخب واللاعبين، هو الانضباط الكبير في كل النواحي، فضلاً عن القناعة من قبل الأرجنتيني رودولفو على أجواء المعسكر والتحضيرات، وهي كلها إيجابيات تصب في صالح المنتخب، ويضاف إليها جاهزية جميع اللاعبين من الناحيتين البدنية والفنية، وأضاف: سيواصل المنتخب تدريباته في الدوحة بمشاركة جميع اللاعبين، بينما سيواصل كل من عبد الله النقبي وماجد حسن تدريباتهما التأهيلية ليكونا جاهزين في الموعد، بينما سيحدد الجهاز الفني القرار الأخير بشأن مشاركتهما من عدمها.