«ابن الريح» يتصدر قائمة المرشحين في كأس الوثبة ببرايتون



أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق يوم غد أولى سباقات كأس الوثبة ستاليونز للتكافؤ تصنيف (0-55) لمسافة 1200 متر و210 ياردات، الذي ينظمه مهرجان منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة في برايتون بإنجلترا، وهو واحد من 11 سباقاً يرعاها المهرجان بتنظيم منظمة السباق العربية في عام 2022.

ويدفع المدرب بيتر هامرسلي بالجواد «ابن الريح» الفائز بسباق كأس الوثبة في مضمار باث العشبي العام الماضي، ويقول هامرسلي عن فرص عدائيه: «لقد خرج ابن الريح من سباق وندسور بحالة جيدة وسيكون جاهزاً حيث أحب الأرضية العشبية، بينما واجهت بيل أنجيليك بعض المشاكل العام الماضي، ولم تكن جاهزة، إنها أكثر لياقة الآن ونأمل في عرض أفضل في برايتون».

وهناك أيضاً اثنان من المتسابقين للمدرب ستيف بلاكويل من جنوب ويلز، الذي يدفع بالجواد المتمرس «الجواهر»، ويقوده الفارس المتدرب لويس سوندرز، جنباً إلى جنب مع «ألوف»، التي يقودها الفارس تشارلي برايس، وكلا الحصانين يعاودان الظهور الموسمي.

ومن بين الخيول التي لديها خبرة في المضمار هناك «كونكوير» بإشراف جيمس اوين، الذي احتل المركز الرابع في ظهوره الموسمي عام 2019، وبعد ذلك فاز الجواد البالغ من العمر عشر سنوات مرتين في شيبستو على أرض سريعة، لمسافة 1400 متر من نفس التصنيف.

ويعود «كونكوير» من غياب لمدة عامين وقد يحتاج فقط إلى الجري، وهناك «جيركو دي تينيل»، الذي احتل المركز الرابع في بدايته الأولى للموسم الماضي خلف «ابن الريح» وقد يكون أفضل حالاً هذا العام، حيث كان يرتدي الغمامات للمرة الأولى.

ويحمل الوزن الأعلى الفرس «لابوة»، التي تشارك على الأرضية العشبية السريعة لأول مرة، بعد أن احتلت المركز السادس في ظهورها الأول الأسبوع الماضي في ولفرهامبتون.

وعلقت جيني هاينز، الرئيس التنفيذي لـ ARO قائلة: «نشكر مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على زيادة دعمهم لسباقاتنا لهذا الموسم، حيث تحظى سلسلة كأس الوثبة ستاليونز بأهمية خاصة لمنافسينا على مستوى القاعدة، نتطلع إلى سباق تنافسي ويسعدنا أن نرى اثنين من الفرسان الهواة الشباب، وكلاهما شاركا تحت قواعد ARO الموسم الماضي، بما في ذلك بادي بارلو الذي حقق فوزاً الأسبوع الماضي في إيطاليا، ومن الجيد أيضاً أن نرى الفارس تشارلي برايس يواصل قيادة الخيول العربية، حيث كان رائداً في سباقات ARO للمبتدئين في عام 2016، ومحترفاً في عام 2019».