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إنفانتينو وسلمان يهنئان العين بلقب الدوري
إنفانتينو وسلمان يهنئان العين بلقب الدوري
30 مايو 2022 13:43

دبي (الاتحاد)
هنأ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» نادي العين بمناسبة تتويجه بلقب مسابقة دوري المحترفين للموسم الرياضي 2021-2022 للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، كما هنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نادي العين بالمناسبة ذاتها.
جاء ذلك خلال رسالتين رسميتين بعثهما رئيسا الاتحادين الدولي والآسيوي إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم.
وقال جياني إنفانتينو في رسالته: «تهانينا لنادي العين بمناسبة تتويجه بطلاً لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين للمرة الرابعة عشرة في تاريخه، وهذا الإنجاز قد تحقق بفضل العمل الجاد للإدارة وكل أعضاء الفريق واللاعبين وجماهير النادي، ونشكر اتحاد الإمارات لكرة القدم على جهوده الكبيرة في تطوير اللعبة من خلال مبادراته المختلفة».
فيما قال الشيخ سلمان بن إبراهيم في رسالته: «نقدم أصدق التهاني إلى أسرة نادي العين بمناسبة تتويجه بلقب مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، الأمر الذي يعكس الجهود الواضحة لأسرة النادي على امتداد الموسم، كما يجسد هذا الإنجاز روح التفاني التي ميزت أداء الفريق وصولاً إلى منصة التتويج».

جياني إنفانتينو
سلمان بن إبراهيم
الفيفا
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
راشد بن حميد النعيمي
العين
دوري أدنوك للمحترفين
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