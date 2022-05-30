لوكلير يلوم فيراري على أخطاء موناكو

موناكو (أ ف ب)

انتقد سائق فيراري شارل لوكلير الخيارات الاستراتيجية لفريقه خلال سباق جائزة موناكو الكبرى، ضمن بطولة العالم لفورمولا1، والتي كلفته الفوز بالمركز الأول على الأرجح.

وأنهى لوكلير من موناكو، السباق في المركز الرابع بعدما تصدر بفارق مريح في مطلع السباق، لكن فريقه ارتكب سلسلة من الأخطاء سمحت لفريق ريد بول المنافس بفوز سائقه المكسيكي سيرجيو بيريز، الذي حقق ثالث انتصاراته في مسيرته بعد البحرين عام 2020 وباكو عام 2021.

ووقع فيراري في الخطأ عندما طلب من لوكلير التوجه إلى المرأب لتغيير إطارات سيارته في اللفة 21، وذلك بعد ثوانٍ من دخول زميله الإسباني كارلوس ساينس للغرض نفسه، ثم عدل فيراري قراره فجأة وطلب منه عدم الدخول لكن بعد فوات الآوان، فتأخر لوكلير في الخروج ليحتل المركز الرابع وراء الهولندي ماكس فيرستابن، الذي يتنافس وإياه على اللقب العالمي في الجولات الأولى من بطولة العالم.

وأعرب لوكلير عن خيبة أمله بقوله: لا يمكن أن نقوم بذلك الخطأ، لا سيما أننا كنا في موقع قوة. كان يتعين علينا أن نستغل الفرص ولا نستطيع إهدار نقاط بهذا الشكل.

وتابع: القرار الأول «الطلب منه دخول المرآب» كان خاطئاً جداً. منذ تلك اللحظة بدأت الفوضى. لا أدري ما إذا كان القرار ناتجاً عن هلع ما، فأنا لا أسمع تبادل النقاش بين مختلف أفراد الفريق، وبالتالي لا أستطيع الحكم على ذلك.

وأوضح: الطلب الأخير لم يكن واضحاً لأنه تم الطلب مني أن أدخل ثم البقاء خارجاً، لكنني كنت قد دخلت المرأب.

ولدى سؤاله من قبل شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية عما إذا كان يشعر بخيبة أمل من فيراري، قال: الحديث عن خيبة أمل ليس الكلمة المناسبة. في بعض الأحيان ثمة أخطاء تُرتكب، لكن الأخطاء كانت كثيرة اليوم.

وأعرب مدير فيراري ماتيا بينوتو عن تفهمه لخيبة أمل لوكلير بقوله: «على العموم، النتيجة مخيبة للآمال والسباق كان صعباً. أعتقد بأننا استخففنا بسرعة الإطارات المتوسطة وكان يتعين علينا أن نبقي لوكلير على الحلبة لفترة أطول. الأخطاء تحصل، لكن الأهم أن نفهم لماذا وقعت».