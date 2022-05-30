الكولومبي كونتيرو على «رادار» العين

معتز الشامي (دبي)

دخل لاعب الوسط الكولومبي خوان فيرناندو كونتيرو ضمن قائمة اهتمامات «الزعيم» لتدعيم صفوفه الموسم المقبل بلاعب وسط مهاجم ويجيد اللعب على الأطراف، وذلك ليكون البديل الأقرب للأرجنتيني جوانكا، الذي انتهت فترة إعارته بالفعل بنهاية الموسم، وذلك رغم تمسك إدارة شركة الكرة بنادي العين، باستمرار اللاعب والدخول في مفاوضات مع الشباب السعودي، الا أن مغالاة الأخير في المطالب المالية، دفعت الإدارة للبحث عن البديل الأنسب.

ويدرس العين، الاستعانة بلاعب يمتلك المهارة الفردية والفنية، بما يمكنه من تعويض غياب جوانكا عن صفوف الفريق، حال عدم إتمام صفقة انتقاله في ظل تمسك إدارة شباب السعودي بمطالبها «المبالغ فيها» بحسب مصادر «الاتحاد».

وتشير المتابعات إلى أن كونتيرو الذي لعب لنادي ريفربليت الأرجنتيني، قد انتقل لنادي شينزين الصيني على سبيل الإعارة وتألق هناك مع الفريق وبات لاعباً حراً، بإمكان «الزعيم» التعاقد معه بالفعل.

وعلى الجانب الآخر، تعمل إدارة شركة الكرة بصورة مكثفة للتحضير للموسم الجديد، حيث يتوقع أن ينطلق تجمع العين في الصيف خلال بداية يوليو المقبل، على أن يدخل في معسكر داخلي بمدينة العين، قبل السفر إلى المعسكر الخارجي بأوروبا، والمتوقع له أن يكون في النمسا، بسبب مطالب الجهاز الفني بضرورة اختيار موقع لا تكون فيه الأجواء حارة أو رطبة لتنفيذ المهام الخاصة ببرنامج التأهيل في المرحلة الأولى، حيث يرغب ريبروف في أداء تدريبات على فترتين، صباحية ومسائية.

أما عن تجديد تعاقد المدرب، فقد توصل الطرفان لكامل التفاصيل حول بنود التجديد، كما سبق وأشارت «الاتحاد»، وتتبقى فقط بعض البنود القانونية الأخرى قبل التجديد، والذي سيكون لمدة موسم واحد، في ظل رغبة المدرب في قيادة منتخب بلاده حال تأهل إلى مونديال 2022 بالدوحة نوفمبر المقبل، وهي النقطة التي تشهد نقاشاً بين النادي وريبروف، ولم تحسم بشكل نهائي حتى الآن.

كما تم الاتفاق مع كل من إيريك وأربوليدا لاعبي الفريق على تمديد عقديهما لسنوات إضافية، في ظل تمسك اللاعبين بالاستمرار لأطول فترة ممكنة مع العين.

وكان الجهاز الفني للبنفسج بقيادة ريبروف قد رفع تقريره الفني لإدارة شركة الكرة، لحسم العديد من الملفات، سواء بالتجديد لبعض الأسماء، أو برحيل البعض الآخر، فيما سيستمر جميع اللاعبين المحترفين، بينما يتوقع أن تتم إعارة التونسي الدولي ياسين مرياح، في ظل تمديد عقد أربوليدا وتألق كوامي.