تشكيل لجان الدورة 12 لجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي



دبي (الاتحاد)

أصدر معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي ثلاثة قرارات بتشكيل اللجان العاملة في الدورة الثانية عشرة للجائزة التي تعنى بجانب الإبداع في العمل الرياضي، وشمل القرار اللجنة الفنية ولجنة التحكيم ولجنة الاتصال والتسويق، ويمتد عملها خلال الفترة 2022-2024.

ويترأس اللجنة الفنية، الدكتور خليفة الشعالي عضو مجلس أمناء الجائزة (الإمارات)، وتضم عبدالصمد حسين سليمان (الإمارات) نائباً للرئيس، وعضوية: الدكتور محمد عبد الوهاب الأنصاري (الإمارات)، وشيخة أحمد الجرمن (الإمارات)، والدكتور سعد أحمد شلبي (مصر)، والدكتور ناجي إسماعيل حامد مدير القسم الفني بالجائزة منسقاً.

فيما يترأس لجنة التحكيم مصطفى براف عضو مجلس الأمناء (الجمهورية الجزائرية)، وتضم أحمد مساعد العصيمي عضو مجلس الأمناء (المملكة العربية السعودية) نائباً للرئيس، وعضوية: طارق يوسف الجناحي (الإمارات)، ومريم عبد الله مطر بن لاحج (الإمارات)، وعبير محمد الخاجة (الإمارات)، والدكتور ناجي إسماعيل حامد مدير القسم الفني بالجائزة منسقاً.

وتترأس لجنة الاتصال والتسويق موزة سعيد المري الأمين العام للجائزة، وتضم سارة محمد المضرب (الإمارات) نائباً للرئيس، وعضوية: عادل فاروق العوضي (الإمارات)، وسامي عبد الإمام (جمهورية العراق)، وحسام السيد أبو الفتوح اختصاصي رئيسي بالجائزة منسقاً.

وعبّر معالي رئيس مجلس أمناء الجائزة عن ثقته برؤساء وأعضاء اللجان على العمل بأعلى مستويات الجودة ووضع الخطط التي تساهم في تحقيق الأهداف الكبيرة التي حددها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي الجائزة، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، وتوجيهات سموهما السديدة لمجلس أمناء الجائزة لتطوير العمل الرياضي في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم والارتقاء بالإنجازات إلى مستويات الإبداع والتميز، وكذلك تمكين المجتمعات من خلال الرياضة ودعم المبادرات التي تعزز دور الرياضة كوسيلة من وسائل تطوّر المجتمعات وتمكين أفرادها وسعادتهم ونشر قيم التسامح والتعاون في المجتمعات.

ووجه معالي مطر الطاير اللجان، بالبدء الفوري بالعمل وتعزيز المكتسبات التي حققتها الجائزة خلال الدورات الإحدى عشرة الماضية على جميع المستويات واستمرار نشر ثقافة الإبداع في العمل الرياضي وتكريم المبدعين أفرادا ومؤسسات وإطلاق ودعم المبادرات الإبداعية.