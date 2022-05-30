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«تورك» للدراجات الهوائية يحظى برعاية «إمارات»
«تورك» للدراجات الهوائية يحظى برعاية «إمارات»
30 مايو 2022 11:42

دبي (الاتحاد)
حصل فريق «تورك» للدراجات الهوائية على عقد رعاية من مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، في نموذج للمسؤولية المجتمعية من المؤسسة الوطنية تجاه أحد الفرق الرياضية الواعدة في الدولة، لدعم قطاعي الشباب والرياضة وفق رؤية القيادة الرشيدة من أجل تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً وحيوية.
وستقوم المؤسسة برعاية ودعم الفريق الذي تأسس عام 2016، من قبل مجموعة من الشباب المواطنين في دبي من هواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، ونجح الفريق خلال هذه المدة الزمنية من تسجيل اسمه كمنافس وحضور قوي في العديد من البطولات المحلية وأبرزها بطولة السلم ودورة ند الشبا الرياضية، بما يساهم في دعم طموحات وأهداف الفريق لتعزيز انتشار هذه الرياضة في الدولة بالتعاون مع المؤسسات الرياضية المختصة.
وعبر زعل خليفة بن زعل، مدير فريق «تورك»، عن شكره لمؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، مؤكداً أن هذا الدعم ليس الأول من المؤسسات الوطنية لفريقهم، وهو إنما يعكس النموذج الرائد الذي تتميز به الدولة بالتكاتف بين جميع المؤسسات من أجل دعم شباب الوطن في جميع المجالات، ومنها الرياضية، حيث يساهم النشاط البدني عموماً ورياضة الدراجات الهوائية على وجه التحديد في تعزيز الصحة للمجتمع.

مؤسسة الإمارات العامة للبترول
الدراجات الهوائية
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