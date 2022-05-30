«النمور» يفاوض 3 مدربين

فيصل النقبي (كلباء)

دخلت شركة اتحاد كلباء لكرة القدم في مفاوضات مكثفة مع 3 من المدربين من مختلف الجنسيات الأوروبية، تمهيداً للتعاقد مع مدرب جديد للفريق الأول، يخلف المدرب خورخي داسيلفا، الذي قاد الفريق خلال المواسم الثلاثة الماضية.

ويدخل مدرب أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين في قائمة المرشحين، مع الصربي إيفان يوفانوفيتش مدرب النصر والمنتخب الوطني السابق، إضافة إلى مدرب أوروبي يقود أحد فرق الدوري السعودي للمحترفين

وسبق له التدريب لفترة في الدولة.

ومن المنتظر أن تتوصل اللجنة الفنية بالنادي للتعاقد مع مدرب خلال أيام، ليقود الفريق لطموحات أكبر، حيث كانت إدارة الشركة قد حددت أهداف الفريق، باحتلال مركز متوسط بجدول الترتيب الموسم المقبل.