«الكرة الذهبية» تنادي بنزيمة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

الإنجاز الذي حققه ريال مدريد الإسباني برفع الكأس الأوروبية ذات الأذنين الكبيرتين، بعد الفوز على ليفربول الإنجليزي 1/ صفر في نهائي دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، كان «مسك الختام» لموسم طويل وشاق، تألق فيه «الملكي» على المستوى المحلي بإحراز بطولة الدوري «الليجا» قبل 4 أسابيع من نهايته، ومن قبلها السوبر المحلي، ثم على المستوى الأوروبي بالفوز بدوري الأبطال، وبرز بصورة لافتة الدور الذي لعبه نجم الفريق وقائده كريم بنزيمة في تحقيق هذه الإنجازات المتتالية، ما ساعد على زيادة أسهمه للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم هذا الموسم، وأيضاً الفوز بالكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول.

وبعد أن حصل بنزيمة على لقب هداف «الشامبيونزليج» برصد 15 هدفاً، متقدماً على أقرب منافسيه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ «13هدفاً»، ها هو يحقق إنجازاً آخر بالفوز بلقب أفضل لاعب في دوري الأبطال في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي حدد فيه قائمة «توب 10» الأفضل في البطولة.

بنزيمة حصل على 832 نقطة، متفوقاً على المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، صاحب المركز الثاني برصيد 562 نقطة، بينما جاء في المركز الثالث الحارس البلجيكي العملاق تيبو كورتوا برصيد 546 نقطة.

أما المراكز من الرابع إلى العاشر، فاحتله توالياً: البرازيلي فينسيوس جونيور جناح الريال «498 نقطة»، والبولندي روبرتو ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ «484 نقطة»، والجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي «456 نقطة»، والكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول «428 نقطة»، والبرتغالي برنادرو سيلفا لاعب مانشستر سيتي «392 نقطة»، والكرواتي لوكا مودريتش صانع لعب ريال مدريد «391 نقطة»، وأخيراً الإسباني راؤول ألبيول لاعب فياريال «384 نقطة».

ويقدم بنزيمة مستويات استثنائية منذ بداية الموسم، استهلها بالفوز مع فريقه بالسوبر المحلي، وواصل تألقه في مسابقة الدوري «الليجا» وأسهم بقوة في إحراز لقبها، وحصل على لقب الهداف فيها «البيتشيتشي» برصيد 27 هدفاً، وفي دوري الأبطال كان دوره بالغ التأثير في تخطي عقبات صعبة تمثلت في باريس سان جيرمان «دورالـ16»، وتشيلسي حامل اللقب «ربع النهائي» ومانشستر سيتي أقوى المرشحين «نصف النهائي»، وأخيراً ليفربول في المباراة النهائية.

وبلغ إجمالي عدد أهدافه هذا الموسم في مختلف المسابقات 44هدفاً في 46 مباراة.

كل هذه الإنجازات، دفعت خبراء الكرة العالمية ومعظم الصحف والمواقع الرياضية وشبكات التليفزيون والإذاعة في أوروبا، إلى ترشيح بنزيمة لنيل جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب هذا الموسم، وأيضاً جائزة «الأفضل» التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لأحسن لاعب. وأطرف تعليق في هذا الاتجاه، جاء على لسان النجم الفرنسي المخضرم تيري هنري الهداف التاريخي للديوك، والمعلق الحالي لشبكة «سي بي أس» بإنجلترا، إذ قال في نهاية مباراة الريال وليفربول: هكذا تأكد بما لا يدع مجالاً للشك إن الكرة الذهبية هذا العام من نصيب بنزيمة. وأضاف بلهجة قاطعة قائلاً: اقفلوا أبواب التصويت، بنزيمة هو الفائز!!. أما الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال، فقال: لم يعد هناك نقاش أو جدال في هذا الشأن ! من غيره يستحق الفوز بها؟!.