وصافة «ماسترز الأذكياء» تمنح سالم المركز 30 عالمياً

الشارقة (الاتحاد)

أحرز الأوزبكي نادربيك عبد الستاروف لقب النسخة الخامسة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 80 لاعباً ولاعبة يمثلون 48 دولة، تنافسوا على جوائز البطولة البالغة في مجموعها 60 ألف دولار، وجاء فوز الأوزبكي بطل العالم السابق باللقب برصيد 7 نقاط متساوياً مع سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج الذي جاء وصيفاً بكسر التعادل.

وكان سالم قد حقق فوزاً صعباً للغاية في جولته الأخيرة على الروماني دانييل بوجدان، وبعد سلسلة النتائج الرائعة التي قدمها في البطولة استحق سالم زيادة في تصنيفه الدولي 18 نقطة، ليتخطى تصنيفه الدولي حاجز 2700 نقطة ويدخل ضمن قائمة أفضل 30 لاعباً على مستوى العالم، وهو أفضل مركز يصل إليه نجم الشارقة خلال مشواره الاحترافي.

وجاء بالمركز الثالث برصيد 6.5 نقطة الهندي أباجيت جوبتا، ورابعاً الأرميني هايك مارتوريسيان، وحل بالمركز الخامس الروماني دانييل بوجدان، والسادس الهندي جوكيش دي، والسابع الأميركي هانز نيمان، والثامن الروسي مكسيم جيكاييف، والتاسع الهندي آرجون ايريجايسي، والعاشر الأرميني جابرييل سركيسيان.

وشهد الختام وتكريم الفائزين الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، وأركادي ديفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، والشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

وفي بطولة التحدي والتي نظمها النادي بالتزامن مع بطولة الماسترز وشارك فيها 60 لاعباً دولياً أحرز المصري محسن الجابري المركز الأول في بطولة التحدي الثانية للمصنفين تحت 2300 برصيد 7.5 نقطة وجاء بالمركز الثاني إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة برصيد 7 نقاط بعد تعادله في الجولة الأخيرة وحلّ الأردني أحمد الخطيب ثالثاً برصيد 6,5 نقطة والجورجية ليلى كوردز في المركز الرابع برصيد 6,5 نقطة وحلّت الأرمينية سونا أستريان بالمركز الخامس وجاءت الأوزبكية شاخنوزا سابيروفا بالمركز السادس.