كوريا الجنوبية تحلق بلقب «دولية» فزاع للريشة الطائرة

دبي (الاتحاد)

حلقت كوريا الجنوبية بلقب «دولية» فزاع للريشة الطائرة لأصحاب الهمم برصيد 6 ذهبيات وفضيتين و6 برونزيات، في ختام النسخة الرابعة، التي شاركت فيها 30 دولة، وتم تتويج اللاعبين واللاعبات في الفئات المختلفة بعدد 128 ميدالية، كما شهد اليوم الختامي تكريم اين رايت مدير إدارة التطوير بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة، وغازي المدني الأمين العام لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة، والبطل الأولمبي فيكتور اكسيلسن المصنف الأول في العالم في الريشة الطائرة والحاصل على ذهبية دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو، إضافة إلى مريم المندوس أصغر متطوعة في البطولة والتي لم يتجاوز عمرها 10 سنوات.

من ناحيته وجه ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم رئيس اللجنة المنظمة، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ومجلس دبي الرياضي والمؤسسات والشركات الراعية.

وقال: الاهتمام الكبير الذي يحظى به أصحاب الهمم من القيادة الرشيدة، كان له المردود الإيجابي في وصولهم إلى منصات التتويج وتحقيق الطموحات المطلوبة.

من جانبه وصف ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير الحدث، النسخة الدورة الرابعة بالمتميزة، مؤكداً أن مستواها الفني مقارب لدورات الألعاب البارالمبية.

وأشار العصيمي إلى أن مشاركة الأبطال النخبة وأصحاب الإنجازات في دورة الألعاب الأخيرة «طوكيو 2020» بدبي، تعكس قيمة بطولات فزاع والمستوى العالي الذي وصل إليه، مبيناً سعي اللجنة المنظمة لمواصلة تطوير البطولة، لتحقيق أهدافها الكاملة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة «في الدمج الكامل وتمكين أصحاب الهمم» من خلال الرياضة التنافسية«.

من جانبه وجه اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالقيادة العامة لشرطة دبي. الشكر إلى اللجنة المنظمة للبطولة والتي أثرت الحدث بكل مقومات النجاح والتميز.

وقال: نتشرف في القيادة العامة لشرطة دبي أن نكون شركاء دائمين لهذه البطولة التي فرضت نفسها على الساحتين المحلية والعالمية فهى دولية بطعم إماراتي.

وأشار إلى أن» القيادة الرشيدة«تولي» أصحاب الهمم" اهتماماً كبيراً لما لهم ممن كانة غالية على قلوب الجميع.