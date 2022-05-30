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بمساعدة تيتوم.. سيلتيكس يتخطى هيت إلى نهائي السلة الأميركي
بمساعدة تيتوم.. سيلتيكس يتخطى هيت إلى نهائي السلة الأميركي
30 مايو 2022 08:49

بوسطن (رويترز)

 سجل جيسون تيتوم 26 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة وقدم 6 تمريرات حاسمة، ليساعد بوسطن سيلتيكس في الفوز 100-96 على ميامي هيت في المواجهة السابعة بنهائي القسم الشرقي، والصعود إلى نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وأضاف ماركوس سمارت 24 نقطة مع الاستحواذ على تسع كرات مرتدة، كما أحرز جايلن براون 24 نقطة لسيلتيكس الذي بلغ نهائي الدوري لأول مرة منذ 2010.
واختير تيتوم أفضل لاعب في نهائي الشرق.
وسجل جيمي باتلر 35 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة ليتصدر المسجلين من هيت، فيما أضاف بام أديبايو 25 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة.
وأهدر باتلر رمية ثلاثية قبل 16.6 ثانية من النهاية كان من الممكن أن تمنح التقدم لهيت.
وسيلتقي سيلتيكس مع جولدن ستيت وريورز في نهائي الدوري، وتقام المباراة الأولى بينهما في سان فرانسيسكو يوم الخميس.
وتخلص بوسطن من سلسلة إخفاقاته في خمس فرص متتالية للوصول لنهائي الدوري.
وبعد تأخر هيت بفارق 17 نقطة في الربع الثاني نجح في تقليص الفجوة ليتأخر بنتيجة 82-79 في الربع الرابع.
لكن بوسطن أعاد توسيع الفارق إلى 11 نقطة قبل 6 دقائق و36 ثانية من النهاية.
وكانت النتيجة 98-85 قبل ثلاث دقائق و35 ثانية من النهاية، قبل انتفاضة متأخرة من ميامي ليتقلص الفارق إلى نقطتين قبل 50.7 ثانية.
وكان يمكن لميامي انتزاع التقدم لكن باتلر أضاع رمية ثلاثية فيما أضاف سمارت رميتين حرتين قبل 11.4 ثانية ليحسم بوسطن الفوز بفارق أربع نقاط. 

دوري السلة الأميركي للمحترفين
ميامي هيت
فريق بوسطن سيلتيكس
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