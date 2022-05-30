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الرياضي
«مونزا برلسكوني» إلى الدوري الإيطالي لأول مرة
«مونزا برلسكوني» إلى الدوري الإيطالي لأول مرة
30 مايو 2022 10:00

روما (رويترز)

 سيشارك نادي مونزا، المملوك لسيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي السابق، في الدوري الإيطالي لكرة القدم في الموسم المقبل، عقب التفوق 4-3 على بيزا بملحق الصعود بعد وقت إضافي، ليفوز 6-4 في النتيجة الإجمالية.
وفاز مونزا 2-1 في ذهاب الملحق يوم الخميس، وتأخر 2-صفر في لقاء الإياب المثير، لكنه نجح في إدراك التعادل ثم انتزع بيزا الفوز بهدف جوسيبي ماستينو، لتنتقل المواجهة إلى وقت إضافي بعد التعادل 4-4.
وتقاسم لوكا ماروني وكريستيان جيتكاير دور البطولة بتسجيل هدفين آخرين لمونزا، الذي صمد رغم طرد أوجينيو لامانا.
وقال برلسكوني لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: كافحنا خلال عام وحققنا إنجازاً تاريخياً، منذ تأسيس مونزا في 1912 لم يتأهل أبدا للدرجة الأولى وحققنا ذلك اليوم، إنه أمر رائع لكل مواطني بريانتسا.
وكان مونزا ينافس في الدرجة الثالثة حين استحوذت مجموعة برلسكوني فنينفيست على النادي في 2018 وتأهل للدرجة الثاني في الموسم الثاني للإدارة الجديدة، وخسر ملحق الصعود للدرجة الأولى في الموسم الماضي.
وستكون الفرصة سانحة أمام برلسكوني «85 عاماً» لمشاهدة فريقه في الموسم المقبل يواجه ميلان بطل الدرجة الأولى، الذي كان يمتلكه خلال ثلاثة عقود في أنجح فترة للنادي.
ومونزا هو الفريق 69 الذي يشارك بدوري الدرجة الأولى الإيطالي، ورقم 12 من إقليم لومبارديا، والتحق بفريقي ليتشي وكريمونيزي بعد حسمهما التأهل المباشر لدوري الأضواء في الموسم القادم. 

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برلسكوني
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