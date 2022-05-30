أزمة فرنسية بعد هبوط سانت إيتيان

باريس (رويترز)

اقتحمت الجماهير أرض الملعب بعد هبوط سانت إيتيان إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي لكرة القدم، عقب الخسارة بركلات الترجيح من أوسير في الملحق.

وتعادل الفريقان 2-2 في النتيجة الإجمالية عقب التعادل 1-1 في الإياب في استاد جوفرو جيشار الخاص بسانت إيتيان، قبل تفوق أوسير 5-4 بركلات الترجيح.

وكان لاعب الوسط الجزائري رياض بودبوز الوحيد الذي أهدر ركلة ترجيح من سانت إيتيان.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الشرطة استخدمت قنابل غاز لتفريق الجماهير، بينما عاد اللاعبون إلى غرف الملابس بعد اقتحام بعض المشجعين لأرض الملعب وإلقاء ألعاب نارية من المدرجات.

واضطر سانت إيتيان للعب في غياب جمهوره في وقت سابق هذا الشهر، بعد إشعال ألعاب نارية في المدرجات خلال الخسارة بملعبه 4-1 من موناكو في أبريل، مما عطل اللعب لمدة نصف ساعة تقريباً.

وسيحل أوسير محل سانت إيتيان بالدرجة الأولى برفقة تولوز وأجاكسيو، فيما هبط ميتز وبوردو أيضا للدرجة الثانية.