الثلاثاء 31 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
بيريز «صانع التاريخ» يعيش الحلم
بيريز «صانع التاريخ» يعيش الحلم
30 مايو 2022 08:33

موناكو (رويترز)

 احتفل سيرجيو بيريز بفوزه بسباق موناكو وصنع التاريخ، إذ أصبح أنجح سائق مكسيكي في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.
وهذا هو الفوز الثالث في مسيرة السائق البالغ عمره 32 عاماً، ليتفوق بفوز واحد على سجل بيدرو رودريجيز، الذي حققه في ستينات وسبعينات القرن الماضي.
وحقق بيريز فوزه الأول في الحلبات الأوروبية وفي واحدة من أشهر الحلبات في تاريخ رياضة المحركات.
وجاء الفوزان السابقان لبيريز في أذربيجان، مع رد بول العام الماضي، وفي البحرين في 2020 مع ريسنج بوينت الذي أصبح أستون مارتن الآن.
كما أنه أول فوز لسائق مكسيكي في موناكو، وهو أحد السباقات التي يتوق كل سائق إلى الفوز بها، وأصبح أول سائق من أميركا اللاتينية يفوز في شوارع الإمارة، منذ الكولومبي خوان بابلو مونتويا في 2003.
وقال: الفوز بسباق موناكو حلم أصبح حقيقة. عندما تأتي إلى فورمولا 1 وإلى موناكو وتقود على الحلبة للمرة الأولى، فإنك تحلم دائماً بالفوز بالسباق يوماً ما. إنه أمر لا يصدق، فهذا يوم كبير بالنسبة لي. كنت أقود وأنا أضع خوذة بيدرو رودريجيز اليوم، وأنا متأكد من أنه سيكون فخوراً للغاية بما حققناه في هذه الرياضة".
ولم يشارك سوى ستة سائقين من المكسيك في فورمولا 1 عبر التاريخ، ولم ينجح أي منهم في الفوز سوى بيريز ورودريجيز.
وبدأ بيريز السباق في المركز الثالث، خلف ثنائي فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز، لكن استراتيجية رد بول الناجحة في أوقات الصيانة وتعامل السائق المكسيكي مع إطاراته أحدثا الفارق.

فورمولا 1
سيرجيو بيريز
آخر الأخبار
أبو الغيط
عربي ودولي
الجامعة العربية تُحذر من تداعيات الحرب الأوكرانية على الأمن الغذائي
اليوم 16:00
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينجز عملية جراحية ناجحة هي الأولى من نوعها في الإمارات
الإمارات
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينجز عملية جراحية ناجحة هي الأولى من نوعها في الإمارات
اليوم 15:53
«التربية»: برنامج صيفي «افتراضي» استعداداً للدراسة الجامعية
الإمارات
«التربية»: برنامج صيفي «افتراضي» استعداداً للدراسة الجامعية
اليوم 15:50
تعرف على أطول 5 رحلات مباشرة في العالم
دنيا
تعرف على أطول 5 رحلات مباشرة في العالم
اليوم 15:47
من مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول
عربي ودولي
العثور على 152 جثة لمقاتلين أوكرانيين بملاجئ في ماريوبول
اليوم 15:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©