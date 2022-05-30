بيريز «صانع التاريخ» يعيش الحلم

موناكو (رويترز)

احتفل سيرجيو بيريز بفوزه بسباق موناكو وصنع التاريخ، إذ أصبح أنجح سائق مكسيكي في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وهذا هو الفوز الثالث في مسيرة السائق البالغ عمره 32 عاماً، ليتفوق بفوز واحد على سجل بيدرو رودريجيز، الذي حققه في ستينات وسبعينات القرن الماضي.

وحقق بيريز فوزه الأول في الحلبات الأوروبية وفي واحدة من أشهر الحلبات في تاريخ رياضة المحركات.

وجاء الفوزان السابقان لبيريز في أذربيجان، مع رد بول العام الماضي، وفي البحرين في 2020 مع ريسنج بوينت الذي أصبح أستون مارتن الآن.

كما أنه أول فوز لسائق مكسيكي في موناكو، وهو أحد السباقات التي يتوق كل سائق إلى الفوز بها، وأصبح أول سائق من أميركا اللاتينية يفوز في شوارع الإمارة، منذ الكولومبي خوان بابلو مونتويا في 2003.

وقال: الفوز بسباق موناكو حلم أصبح حقيقة. عندما تأتي إلى فورمولا 1 وإلى موناكو وتقود على الحلبة للمرة الأولى، فإنك تحلم دائماً بالفوز بالسباق يوماً ما. إنه أمر لا يصدق، فهذا يوم كبير بالنسبة لي. كنت أقود وأنا أضع خوذة بيدرو رودريجيز اليوم، وأنا متأكد من أنه سيكون فخوراً للغاية بما حققناه في هذه الرياضة".

ولم يشارك سوى ستة سائقين من المكسيك في فورمولا 1 عبر التاريخ، ولم ينجح أي منهم في الفوز سوى بيريز ورودريجيز.

وبدأ بيريز السباق في المركز الثالث، خلف ثنائي فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز، لكن استراتيجية رد بول الناجحة في أوقات الصيانة وتعامل السائق المكسيكي مع إطاراته أحدثا الفارق.