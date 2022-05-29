«الإمارات لمؤسسات التعليم» يطور مسارات اكتشاف المواهب الرياضية

دبي (الاتحاد)

عقد اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، اجتماعه الأول، برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة.

ويأتي الاجتماع بعد اعتماد تشكيل الاتحاد الجديد في ديسمبر من العام 2021 عبر دمج اتحاد الإمارات للرياضة المدرسية واتحاد الإمارات للرياضة الجامعية، لتحسين آلية اكتشاف المواهب بأعمار مبكرة وضمان استمرارية تطويرهم. ويضم مجلس إدارة الاتحاد ممثلين عن جميع الجهات التعليمية، بما يدعم شمولية الحركة الرياضية ويعزز التنسيق بين قطاعي التعليم والرياضة.

وتضمّن الاجتماع دراسة واقع الرياضة المدرسية والجامعية، ووضع الحلول لتطويرها عبر توفير المناخ المناسب لاكتشاف المواهب، ووضع خطط طويلة الأمد يتشارك فيها القطاع التعليمي مع الرياضي، بهدف تطوير آلية اكتشاف المواهب وتمهيد الطريق لها لتحقيق إنجازات عالمية.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: يعكس الاتحاد الجديد تضافر الجهود الوطنية، بالتعاون بين الهيئة والقطاع التعليمي وجميع الشركاء الاستراتيجيين، في تعزيز منظومة العمل الرياضي، من خلال تطوير آلية اكتشاف المواهب الرياضية وتمكينها في المدارس والجامعات لرفد المنتخبات الرياضية بالدولة بمواهب متجددة، فضلاً عن تقديم أفضل الإمكانيات والاستثمار في المنشآت التابعة لها بهدف الوصول إلى مستقبل أكثر ازدهاراً لرياضة الإمارات. كما يهدف الاتحاد إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات التعليمية من الناحية الرياضية.

ويستهدف الاتحاد الجديد جميع الطلبة في مختلف مدارس الإمارات، والذين يقارب عددهم مليون و174 ألف طالباً وطالبة، يتبع 20% منهم إلى دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، و28% إلى مؤسسة الإمارات للتعليم، و9% إلى المدارس الخاصة في إمارات عجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، و25% إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، و18% إلى مجلس الشارقة للتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص.

وتناول الاجتماع واقع الرياضة في 35 جامعة منضمة للاتحاد ومناقشة سبل استقطاب جامعات أخرى. وأشارت الإحصائيات الخاصة بالجامعات المنضمة إلى وجود 870 طالباً يمارسون كرة القدم، و320 طالباً و430 طالبة يمارسن الكرة الطائرة، و420 طالباً و300 طالبة يمارسون كرة السلة، إضافة إلى وجود 22 ملعباً.